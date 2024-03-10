“دي أخر حلقة” ما هو سبب إيقاف برنامج الحكاية للإعلامي عمرو أديب على قناة إم بي سي مصر MBC

صرح الإعلامي عمرو أديب خلال حلقة الأمس من برنامج الحكاية الذي يعد من أكثر البرامج الحوارية مشاهدة في مصر، بأن تلك الحلقة هي الأخيرة خلال تلك الفترة، وذلك مع تبقي ساعات قليلة على شهر رمضان 2024، وقال “أديب” بعد انتهاء الحلقة بأنها ستكون الأخيرة وأن البرنامج سوف يتوقف على مدار الشهر الكريم على أن يعود مجدداً عقب انتهاء شهر رمضان، لإستكمال باقي الحلقات التي يتم عرضها بشكل يومي من خلال قناة إم بي سي مصر.

سبب توقف برنامج عمرو أديب

وجاء سبب توقف البرنامج الذي يعرض على قناة إم بي سي مصر ويتمتع بنسب مشاهدة كبيرة هو ارتباط القناة بمجموعة من المسلسلات والبرامج الرمضانية، وهو ما يجعلهم يتوقفون على عرض البرنامج الحواري، ولكن لن يختفي “أديب” من على الشاشة حيث من المقرر أن يقوم بعرض برنامج جديد مختلف مع المطربة أصالة خلال شهر رمضان، حيث أعلن بأن البرنامج الجديد سوف ينال إعجاب عدد كبير من المشاهدين، حيث سيكون برنامج هادئ ولطيف حسب وصفه وسوف يتم عرضه قرب السحور.

برنامج الحكاية للإعلامي عمرو أديب

ويعد برنامج الحكاية من أكثر البرامج التي يتم مشاهدتها في مصر والوطن العربي حيث يقوم بمناقشة كافة القضايا التي تهم المواطنين في مختلف المجالات سواء على الصعيد السياسي أو الإجتماعي أو الرياضي وغيرها من المجالات الأخرى، كما يقوم باستضافة عدد من الخبراء في تلك المجالات لمناقشة معهم كافة الأمور التي تطرأ على الساحة وتتصدر المشهد ويهتم بها المواطنين.