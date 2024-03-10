موعد رمضان في مصر2024.. دار الإفتاء تحدد موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2024

تستطلع دار الإفتاء المصرية اليوم الأحد 29 شعبان 1445 ظهور هلال رمضان 2024، لتعلن خلال بيان رسمي وفي احتفالية مكبرة موعد رمضان 2024 في مصر، والذي ينتظره جموع وملايين المسلمين في كافة بقاع وأنحاء العالم.

كل ما تريد معرفته عن شهر رمضان 2024

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ما هو موعد رمضان 2024؟

ووفقا لجميع الحسابات المعلنة والتي قام المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بإجرائها، يبدأ شهر رمضان 2024 فلكيا، يوم غدا الإثنين الموافق 11 مارس لعام 2024، كما ستتم صلاة التراويح بداية من مساء اليوم الأحد، حيث أوضح المعهد القومي أن القرار النهائي لموعد بداية شهر رمضان 2024، يرجع إلى دار الإفتاء المصرية والذي ستعلنه في الاحتفالية مساء اليوم.

استطلاع هلال شهر رمضان 2024

ومن المقرر والمعلن عنه أن تبدأ دار الإفتاء المصرية البدء في استطلاع هلال شهر رمضان المعظم مساء اليوم الأحد الموافق 10 مارس الجاري، كما هو معمول به في هذا الشأن وفقا لما أعلنته عبر صفحتها الرسمية، لتحدد موعد وأول أيام الشهر الكريم رمضان 2024.

أما في حالة عدم القدرة من التحقق برؤية الهلال بالعين المجردة في يوم استطلاع الهلال في التاسع والعشرين من شهر شعبان، سيكون الاثنين هو المتمم لشهر شعبان، أما إذا تحققت رؤية الهلال يكون الاثنين هو أول أيام شهر الصيام.

موعد رؤية هلال شهر رمضان 2024

ستجري دار الإفتاء استطلاع للهلال بعد غروب شمس التاسع والعشرين من شعبان، كما ستتولى دار الإفتاء بث استطلاع الهلال وإعلان موعد أول أيام شهر رمضان 2024، وذلك عبر صفحتها الرسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي.