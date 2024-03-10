“ملفات pdf” كشوف أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023 موقع وزارة العمل العراقية molsa.gov.iq

تتبنى الدول عدة برامج اجتماعية لتقديم الدعم والرعاية للفئات الأكثر احتياجًا، ومن بين هذه البرامج تأتي الرعاية الاجتماعية التي تهدف إلى توفير حياة كريمة للأفراد المحتاجين. في العراق، تقدم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية برنامجًا للرعاية الاجتماعية يستهدف الأسر الفقيرة والمتعففة وقد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن بدء تقديم الوجبة التاسعة من برنامج الرعاية الاجتماعية، والتي تشمل 3 آلاف أسرة جديدة. يهدف هذا البرنامج إلى توفير الحماية الاجتماعية والدعم المالي للأسر الفقيرة، وتحسين ظروف حياتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2024

لمعرفة ما إذا كان المواطنون مشمولين ببرنامج الرعاية الاجتماعية في العراق، يمكنهم الاستعلام عن ذلك من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أو من خلال منصة مظلتي التي توفر خدمات الاستعلام والتسجيل والوصول إلى المعلومات ذات الصلة بالبرنامج ونوضح لكم خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية – الوجبة الأخيرة من خلال منصة مظلتي: