تردد القنوات

“كل يوم بتحلى جمعتنا على سفرة الإفطار” تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد على النايل سات وعربسات لتسلية الأطفال بأغاني شهر رمضان الممتعة

محمودمنذ 6 دقائق
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يريد الكثيرون معرفة تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعربسات، حيث تستعد قناة طيور الجنة لإطلاق باقة شهر رمضان الممتعة، إذ تعرض القناة مجموعة من أغاني شهر رمضان، حيث تُعرف قناة طيور الجنة بتركيزها على محتوى الأطفال، إذ تعمل على تُعليمهم قيم الأخلاق النبيلة، ويجد الآباء والأمهات أهمية في البحث عن التردد الجديد للقناة لتوفير محتوى يعزز القيم والاحترام بين الأطفال، ولهذا السبب يحرصون على الحصول على التردد الأحدث للقناة، لذا سنقدم لكم اليوم تفاصيل التردد الجديد لقناة طيور الجنة على الأقمار الصناعية الشهيرة في الوطن العربي.

تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد

يتطلع الأطفال وأولياء أمورهم للحصول على التردد الجديد لقناة طيور الجنة لعام 2024، والتي تشتهر ببث مجموعة واسعة من الأغاني المفرحة للأطفال، حيث تحظى هذه الأغاني والأناشيد بشعبية كبيرة بين الأطفال العرب، خاصةً تلك التي تسهم في تعليم الصغار وتطوير قدراتهم العقلية، وتشجع على الإبداع واستكشاف أساليب تفكير جديدة، ومع حلول شهر رمضان تقوم قناة طيور الجنة بعرض الأغاني الرائعة التي تخص شهر رمضان المبارك، فهناك مجموعة كبيرة من الأغاني الرمضانية التي تعرضها قناة طيور الجنة دائما عندما يحل شهر رمضان.

تُعد قناة طيور الجنة واحدة من القنوات الرائدة في مجال بث البرامج التعليمية والترفيهية للأطفال، حيث اشتهرت القناة منذ أكثر من عقد ونص من الزمان، تقوم بتقديم كل ما هو مميز ورائع يجذب الأطفال ويسليهم، كما تسعى القناة لإثراء الأطفال بمحتوى يساهم في تطوير مهاراتهم الذهنية والشخصية، وتعزيز القيم الأخلاقية لديهم، حيث تتميز قناة طيور الجنة بعرضها للبرامج بجودة عالية من حيث الصورة والصوت، بالإضافة إلى توفير ترجمة عربية للبرامج العالمية، وقد أعلنت القناة مؤخرًا عن تحديثات جديدة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك.

تردد قناة طيور الجنة الجديد على النايل سات

يستطيع محبي قناة طيور الجنة أن يقوموا باستقبال تردد القناة على النايل سات من خلال استخدام التردد الآتي:

الترددالاستقطابمعدل الترميزمعدل تصحيح الخطأ
11274عمودي275003/4

تردد قناة طيور الجنة على عربسات وسهيل سات وهوت بيرد

يُمكن استقبال تردد قناة طيور الجنة على عربسات وسهيل سات إضافة إلى هوت بيرد من خلال الترددات التالية:

القمر الصناعيالترددالاستقطابمعدل الترميزمعدل تصحيح الخطأ
عرب سات1139927500عمودي
سهيل سات1073027500عمودي
هوت بيرد1107327500عمودي
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محمودمنذ 6 دقائق
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