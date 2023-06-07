ظهرت الآن.. جميع أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الاخيرة عبر منصة مظلتي

لقد تم تطوير الرعاية الاجتماعية في العراق بشكل كبير خلال العقود الأخيرة، وعلى إثر ذلك يبحث الكثيرون عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023، ولكن لا يزال هناك الكثير من التحديات التي تواجهها الحكومة والمجتمع المدني في هذا المجال.

فتعتبر الرعاية الاجتماعية في العراق مسؤولية حكومية، وتشمل العديد من الخدمات والبرامج التي تهدف إلى تحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

ومع ذلك، فإن العراق يواجه تحديات كبيرة في توفير الرعاية الاجتماعية للمواطنين، وذلك بسبب الحروب والصراعات الدائرة في البلاد، والتي أدت إلى تدمير البنية التحتية وتقليل الإمكانيات المالية للحكومة. ومن أجل تحسين الرعاية الاجتماعية في العراق، يجب على الحكومة العراقية تحسين إدارة الموارد الحكومية وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، ومن خلال ذلك بإمكان أي شخص الاستعلام عن أسماء المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية لسنة 2023 الوجبة 9 “التاسعة” عبر اتباع الخطوات التالية بالأسفل:

الدخول لموقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية molsa.gov.iq.

الضغط على تقديم منصة مظلتي الوجبة 9 العراق.

ثم نختار الرعاية الاجتماعية.

بعدها أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية.

أضف المعلومات المطلوبة بشكل صحيح.

اضغط على استعلام عن أسماء المشمولين الجدد.

ستظهر لك كافة أسماء المستفيدين وأسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة

السابعة

شروط القبول في أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية

اشترطت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية مجموعة من الشروط كي يتم الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وعلى رأس تلك الشروط:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

أن يمتلك أسرة من أربعة أفراد على الأقل.

أن يتجاوز عمره 18 سنة وأن لا يقل عن 60 للرجال، والسيدات بين 15 إلى 55.

مسجل مسبقا في الشؤون الاجتماعية.

عدم امتلاك أي أملاك أو تأمين صحي أو اجتماعي

دور وزارة العمل في الرعاية الاجتماعية في العراق

تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشكل دائم إلى التسهيل على جميع المواطنين في كافة أنحاء البلاد، ولذلك أطلقت الرابط الخاص بها لكي تتم عملية الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية من خلال المنزل، وذلك عن طريق كتابة رقم البطاقة الخاصة بالمتقدم.

وتناشد الوزارة المواطنين بشكل مستمر بتحديث بياناتهم وذلك عن طريق موقع منصة مظلتي التابع لهم، وذلك من أجل ضمان وصول الدعم المستحق بشكل كامل إلى جميع الأسر المحتاجة وكذلك العاطلين عن العمل، لذلك يجب إدخال أي بيانات جديدة عن طريق موقع الوزارة في حالة حدوث أي جديد