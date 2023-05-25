بالرقم القومي || نتيجة الكشف الطبي للمعاقين عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة| الرابط والخطوات

نتيجة الكشف الطبي للمعاقين عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة، من أكثر الموضوعات الهامة التي يرغب عدد كبير من المواطنين لمعرفتها والاستعلام عن نتيجة الفحص الطبي لذوي الاحتياجات الخاصة 2023، ونشير بالذكر أن الحكومة المصرية كانت في وقت سابق أعلنت عن الخدمة الاستشارية الخاصة ب نتيجة الفحص الطبي للسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة 2023 إلكترونياً،وقد بات من الإمكان الآن لكافة الأشخاص الذين قدموا طلبات الحصول على سيارات لذوي الهمم معرفة مدة أحقيتهم في الحصول على السيارة من خلال رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين عبر موقع المجالس الطبية.

نتيجة الكشف الطبي للمعاقين

يتم الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2023 من خلال عمل زيارة إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة التابع لوزارة الصحة والسكان من هنا ومن ثم اتباع عدد من الخطوات.

الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة يتم عقب الانتهاء من توقيع الفحص الطبي، والذي تقوم به وزارة الصحة والسكان ومن خلاله يتم تحديد مدى استحقاق مقدم الطلب على الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة أو لا.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات ذوي الهمم

حددت وزارة الصحة والاسكان آلية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي سيارات المعاقين وتتمثل تلك الآلية في اتباع الخطوات التالية:

عمل تسجيل دخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة هنااااااااااااا

ومن ثم اختيار أيقونة النتيجة.

وبعد ذلك يتوجب على مقدم الطلب ادخال كافة البيانات الخاصة به.

ومن ثم كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقماً بشكل صحيح.

ويلي ذلك إدخال الرقم السري وهو الرقم الخاص للمواطن مقدم طلب الحصول على سيارة المعاقين 2023.

وأخيرا النقر على أيقونة الاستعلام والتي من خلالها سوف تظهر نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين.

متى تظهر نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين

على مدار الساعة يزداد التساؤل بين العديد من المواطنين أصحاب الهمم، حول متى تظهر نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2023، ولم تترك الجهات المختصة المواطنين في حيرة من تلك الأمر، حيث جاء رد المجالس الطبية المتخصصة أنها تتلقي طلبات حجز موعد الفحص الطبي لسيارات المعاقين المعفاة من الجمارك بشكل يومي في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر، باستثناء أيام العطلات.

مميزات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

يتمتع كارت الخدمات المتكاملة بعدد كبير من المميزات، وفي نطاق هذا الأمر أكدت وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي على تمتع أصحاب الهمم حاملي كارت الخدمات المتكاملة على مميزات رائعة والتي من أهمها: