اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة pdf | كشوف كاملة أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية العراق الوجبة التاسعة عموم المحافظات نسلط الضوء عليها بكافة التفاصيل عبر تقرير اليوم، حيث بدأ العديد من المواطنين بالعراق في البحث عن رابط منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية وذلك من أجل الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة 9 التاسعة في العراق، حيث تقدم الرعاية الاجتماعية الدعم المادي للكثير من المواطنين العراقيين الذين يعانون من الأحوال الاقتصادية التي تمر بها الدولة، ونشير بالذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية تلقت ما يتجاوز 300ألف طلب من أجل الحصول على الوجبة الاجتماعية 9 التاسعة، ومن خلال البديل نيوز نوفر لكم رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023 الوجبة 9 وهو لينك منصة مظلتي موقع وزارة العمل.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023 pdf الوجبة التاسعة “رجال ونساء

أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية العراق

كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق تشمل المستفيدين من الدعم في عموم المحافظات العراقية، وتشمل الرعاية الاجتماعية في العراق شريحة كبيرة من المواطنين العراقيين، الذين يحتاجون بالفعل إلى الدعم، وتمثل تلك شريحة المشمولين بالرعاية الاجتماعية كل من:

الأرامل.

الأيتام.

المتقاعدين.

ذوي الإعاقة.

الأسر الفقيرة الذي يعانون من الأوضاع الاقتصادية العصيبة التي تمر بها البلاد.

منصة مظلتي اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023 الوجبة 9

يتم الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة في العراق عبر منصة مظلتي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول مباشرة إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية اضغط هنا.

اضغط هنا. ومن ثم يتم اختيار أيقونة “خدمة الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

قم باختيار الوجبة التاسعة.

ويلي ذلك كتابة رقم الهوية الخاص بالمستفيد.

النقر على بحث.

وعلى الفور سوف تظهر أمام المستعلم كشوف المقبولين في الرعاية الاجتماعية.

شروط القبول في أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية

حددت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية عدد من الشروط للقبول في الرعاية الاجتماعية ومن أهمها:

لابد أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام ولا يتجاوز ال 60 عام “بالنسبة للرجال”، والنساء لا تقل عمر المتقدمة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية عن 15 عام ولا يقل عمرها عن 55 عام.

عدم امتلاك أي عقارات أو أملاك.

أن لا يكون المتقدم يتمتع ب تأمين صحي أو اجتماعي.

أن يكون عدد أفراد الأسرة لا يقل عن 4 أفراد.

ويتم إعلان اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية العراقية.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023 الوجبة 9 منصة مظلتي

تعمل الحكومة العراقية بشكل مستمر على توفير أفضل الخدمات لمواطنيها، وتعد الرعاية الاجتماعية بمثابة مبادرة حقيقة من جانبها لتقديم المساعدة للأسر الفقيرة والمتعففة بالعراق، لاسيما في ظل الأوقات الحالية والظروف التي تمر بها الدولة من وضع اقتصادي عصيب.