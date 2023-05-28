Wiñ عاوز تعرفهم!.. أسماء الفائزين في منحة العمالة الغير منتظمة والحصول علي 1000 جنيه عبر موقع وزارة القوي العاملة manpower.gov

يبحث كثير من المواطنين عن أسماء الفائزين في منحة العمالة الغير منتظمة، وهي عبارة عن منحة تقدمها وزارة القوى العاملة بقيمة 1500 جنيه تصرف على ثلاثة أشهر بمقدار 500 جنيه لكل شهر، وذلك وفقا لقرارت الرئيس عبد الفتاح السيسي في محاربة الغلاء ومساعدة المواطن خلال الأزمة الاقتصادية الراهنة، ولذلك يتساءل المستفدين من هذه المنحة حول موعد الصرف وكذلك كيفية الاستعلام عن أسماء الفائزين وهذا ما نقدمه تباعا في هذا المقال.

أسماء الفائزين في منحة العمالة الغير منتظمة

تسعى الحكومة لمساعدة المواطن خاصة في ظل الأوقات والأزمات الصعبة التي تمر بها الدولة، ولذلك حرصت على مساعدة العمالة الغير منتظمة في صورة منح بمبلغ قدره 1500 جنيه، يتم إعلام المستفيد منها قبلها بيوم واحد في صورة رسالة نصية على الهاتف بها موعد ومكان الصرف، وحددت وزارة القوى العاملة عدد من البنوك ومكاتب البريد لصرف المنحة ويمكن الاستفسار عن أي أسئلة حول هذه المنحة من خلال الخط الساخن وهو 142.

بعد إعلان رئاسة الجمهورية عن رغبتها في تحسين ظروف العمل في مصر من خلال إنشاء منحة العمالة الغير منتظمة وكذلك صندوق دعم الطوارئ وصندوق آخر لدعم التوظيف غير النظامي، لذلك بدأت عمليات البحث عن كيفية التسجيل في هذه المنحة ومعرفة أسماء المستفيدين منها.

خطوات الاستعلام عن اسماء المستفيدين من منحة العمالة الغير منتظمة

حتى تتمكن من معرفة أسماء الفائزين في منحة العمالة الغير منتظمة يجب اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى الموقع الرسمي لوزارة القوي العاملة. النقر على أيقونة جديدة. ادخل البيانات الشخصية (الرقم القومي للشخص صاحب هذه المنحة). ستظهر أمامك رسالة بها كلمة “مستحق” ثم انتظر حتى تأتيك رسالة نصية على الهاتف بها الموعد والمكان الخاص بالصرف.

تم تمديد الفترة المسموحة لتقديم العمالة الغير منتظمة بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي صدرت خلال حفل عيد العمال الذي احتفل به في محافظة الشرقية في الأول من مايو لعام 2023، ويعتبر صرف مساعدة مالية بقيمة 1000 جنيه للأفراد المستحقين من العمالة الغير منتظمة من بين أهم القرارات التي تم اتخاذها.