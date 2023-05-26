ready إعلان: كشوفات اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 الوجبة الأخيرة “9” عبر منصة مظلتي خطوة بخطوة

تصدرت محركات البحث الفترة الأخيرة عن اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق المعروفة باسم الوجبة التاسعة، فقلد تلقت وزارة الشؤون الاجتماعية آلاف الطلبات وصلت إلى أكثر من 300,000 مواطن خاصة في ظل الظروف الصعبة والركود الاقتصادي للدولة، ويأتي ذلك في ظل سعى حكومة العراق لتقديم المساعدات للأسر الفقيرة الأولى بالرعاية الصحية والاجتماعية، ونقدم اليكم عبر سطور التقرير موعد النتيجة وشروط القبول فتابعوا معنا.

موعد ظهور اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية

أشارت عدد من المصادر من قِبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى الاعلان عن نتائج الوجبة التاسعة سيكون خلال الساعات القادمة، وتبعا لتصريحات الوزارة بأن أسماء المشمولين سيتم الاعلان عنها على ثلاث دفعات وهذا يعود إلى كثرة الأسماء المقبولة في هذه المنحة التي تصل إلى حوالي 200 ألف طلب.

ومن المفترض أن تكون هذه الوجبة هي الأخيرة بحسب ما أعلن عنه مؤخرا، ولقد أتاحت الوزارة الاستعلام عنها من خلال منصة مظلتي الالكترونية للتيسير على المواطنين.

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية 2023

وضعت وزارة العمل العراقية عدة شروط لابد من توافرها حتى تكون من المستفدين من الدفعة التاسعة من الرعاية الاجتماعية والتي جاءت كالتالي؛

لابد أن يكون الشخص المتقدم بالطلب عراقي الجنسية.

يجب ألا يكون قد سبق المشاركة في برامج الرعاية الاجتماعية.

يلزم ألا يكون حاصلا على معاشات أو إعانات من الوزارة، ولا يمتلك أصول ذات قيمة عالية.

عند التسجيل يجب كتابة البيانات بشكل سليم ورفع كافة المستندات المطلوبة.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يتساءل الكثير من المواطنين عن معرفة كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، نقدمها اليكم عبر الخطوات التالية:

الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، او منصة مظلتي الالكترونية. ادخل رقم البطاقة الذكية (الهوية) ثم الكود المكون من خمس ارقام. النقر على ايقونة تنزيل ملفات المشمولين بالوجبة التاسعة بصورة PDF. البحث عن الاسم في مربع البحث والتأكد من تاريخ الميلاد.

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بتقديم الدعم لجميع الفئات المستحقة في البلاد، بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم. ويرغب الكثيرون من الأفراد في الحصول على قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، وخاصة بعد إعلان الجهات المسؤولة في الوزارة عن نشر أسماء المستحقين على ثلاث مراحل في الساعات القادمة. ستتم النشر على الموقع الرسمي للوزارة أو على منصة مظلتي.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بغداد

الرجال من هنـا النساء من هنـا.

اسماء الرعاية الاجتماعية محافظة الأنبار

الرجال من هنا النساء من هنا

اترك لنا الاسم وسوف نقوم بمساعدتك في معرفة النتيجة، رقم بتحديث هذا المقال باستمرار سوف نقوم بوضع كافة المحافظات.

المعايير التي تتوجب في الشخص المتقدم