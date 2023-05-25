نتيجة أولى أعدادي| نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 برقم الجلوس والاسم عبر بوابة التعليم الاساسي |كل المحافظات نتيجة 1 أعدادي

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 ضجت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية بعمليات بجث عارمة حول نتيجة الصف الأول الإعدادي2023، حيث يسعى العديد من أولياء الأمور وطلاب سنة أولى أعدادي في معرفة نتيجة امتحانات الصف الأول الاعدادي الفصل الدراسي الثاني، حيث ادى الطلبة اختبارات أخر العام الدراسي بدءً من السادس من شهر مايو الجاري حت اليوم العاشر من الشهر الجاري، وقد بدأ عدد من المحافظات في الاعلان عن نتيجة سنة أولى اعدادي 2023، ولمعرفة نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 برقم الجلوس والاسم عبر بوابة التعليم الاساسي تابعونا.

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023

عبر السطور التالية، يقدم لكم البديل نيوز خطوات ورابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 الثاني بالاسم ورقم الجلوس الفصل الدراسي.

نتيجة الصف الأول الإعدادى عبر بوابة التعليم الأساسى

حدد وزارة التربية والتعليم عدد من الخطوات التي من خلالها يتم الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 بالاسم ورقم الجلوس الفصل الدراسي الثاني عبر بوابة التعليم الاساسي وهي كالتالي:

الدخول مباشرة على بوابة التعليم الأساسي التابعة لوزارة التربية والتعليم اضغط هنا.

الضغط على خدمة الحصول على نتيجة سنوات النقل

تحديد السنة الدراسية التي ترغب في الحصول على نتيجتها”الصف الأول الإعدادي”.

اختيار التعليم الإعدادي.

ثم يتم اختيار الصف الأول الإعدادي .

ويلي ذلك اختيار نتيجة الفصل الدراسي الثاني.

ومن ثم ادخال الرقم القومي للطالب المكون من 14 رقما.

وستظهر على الفور نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 برقم الجلوس والاسم عبر بوابة التعليم الاساسي.

رابط نتيجة الصف الاول الاعدادي 2023 اليوم السابع

يمكن لجميع طلاب وطالبات الصف الاول الاعدادي معرفة توزيع درجاتهم لجميع المواد الدراسية وهي كالتالي:

المادة الدراسية الدرجة اللغة العربية 80 درجة الدرسات الاجتماعية 40 درجة الرياضيات 60 درجة التربية الفنية 20 درجة اللغة الاجنبية 60 درجة التربية الدينية 40 درجة الحاسب الالي 20 درجة التربية الفنية 20 درجة العلوم 40 درجة

رابط نتيجة أولى اعدادي

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الاعدادي الترم الثاني 2023 بالاسم ورقم الجلوس كل المحافظات، حتي يتثني لجميع الطلبة والطالبات على مستوى محافظات مصر معرفة نتيجة أولى اعدادي 2023 أخر العام.

رابط البوابة الإلكترونية للاستعلام نتيجة الصف الأول الإعدادي بالرقم القومي

يتم الاستعلام عن نتائج طلاب صفوف النقل والشهادة الاعدادية لجميع المحافظات عبر البوابة الإلكترونية التابعة لكل محافظة، وترتيباً على ذلك فانه بات من المتاح أمام جميع طلاب سنة أولى أعدادي الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الاعدادي بالرقم القومي الترم الثاني 2023.