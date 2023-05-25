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بالتركات وأسرار أشهر المطاعم طريقة عمل أصابع البطاطس الكرسبي بالخلطة السرية🍟🍟 طعمها أحلي من الجاهز وتحدي 🍟🍟

elbadilمنذ 16 دقيقة
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تعتبر طريقة عمل البطاطس المقرمشة من أكثر الطرق التي تسعى إليها الأمهات لأن الأطفال يحبون أكلها وشرائها من المحلات التجارية ولكن تقديمها في المنزل أفضل من حيث المذاق والنظافة والجودة ، أطباق أصابع البطاطس الكرسي تعد من أفضل الأطباق الفرعية بجانب الأطباق الرئيسية.

مكونات أصابع البطاطس المقرمشة

  • 3 حبات بطاطس كبيرة.
  • 1/2 كوب خل أبيض.
  • قليل من الملح.
  • كمية كبيرة من الزيت لقلي أي نوع من الذرة أو عباد الشمس أو الكانولا حسب المتاح.

طريقة تحضير أصابع البطاطس المقرمشة في المنزل

  1. نقطع البطاطس إلى أصابع متساوية.
  2. اشطفه جيدًا تحت الماء عدة مرات لإزالة النشا.
  3. انقعي ربعًا في الخل وتخلصي من الخل واشطفه في ماء بارد.
  4. ثم نضع بعض الملح فيه ونحمي الزيت في مقلاة بالفرن.
  5. يجب أن يكون الزيت غنيًا ويغطي البطاطس بأكملها.
  6. ثم ضعيها في الزيت واقليها حتى تنضج.
  7. ارفعيها عن النار واحتفظي بها في الفريزر لمدة ساعتين.
  8. ثم سخني الزيت مرة أخرى في المقلاة وضعي فيها البطاطس وسيحصل على لون ذهبي.
  9. قم بإزالته عن النار على مناديل المطبخ ، بجانبه الكاتشب أو المايونيز حسب الرغبة ، يحب الأطفال طعمه لأنه متقلب.

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elbadilمنذ 16 دقيقة
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