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بالتركات وأسرار أشهر المطاعم طريقة عمل أصابع البطاطس الكرسبي بالخلطة السرية🍟🍟 طعمها أحلي من الجاهز وتحدي 🍟🍟
تعتبر طريقة عمل البطاطس المقرمشة من أكثر الطرق التي تسعى إليها الأمهات لأن الأطفال يحبون أكلها وشرائها من المحلات التجارية ولكن تقديمها في المنزل أفضل من حيث المذاق والنظافة والجودة ، أطباق أصابع البطاطس الكرسي تعد من أفضل الأطباق الفرعية بجانب الأطباق الرئيسية.
مكونات أصابع البطاطس المقرمشة
- 3 حبات بطاطس كبيرة.
- 1/2 كوب خل أبيض.
- قليل من الملح.
- كمية كبيرة من الزيت لقلي أي نوع من الذرة أو عباد الشمس أو الكانولا حسب المتاح.
طريقة تحضير أصابع البطاطس المقرمشة في المنزل
- نقطع البطاطس إلى أصابع متساوية.
- اشطفه جيدًا تحت الماء عدة مرات لإزالة النشا.
- انقعي ربعًا في الخل وتخلصي من الخل واشطفه في ماء بارد.
- ثم نضع بعض الملح فيه ونحمي الزيت في مقلاة بالفرن.
- يجب أن يكون الزيت غنيًا ويغطي البطاطس بأكملها.
- ثم ضعيها في الزيت واقليها حتى تنضج.
- ارفعيها عن النار واحتفظي بها في الفريزر لمدة ساعتين.
- ثم سخني الزيت مرة أخرى في المقلاة وضعي فيها البطاطس وسيحصل على لون ذهبي.
- قم بإزالته عن النار على مناديل المطبخ ، بجانبه الكاتشب أو المايونيز حسب الرغبة ، يحب الأطفال طعمه لأنه متقلب.