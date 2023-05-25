بالتركات وأسرار أشهر المطاعم طريقة عمل أصابع البطاطس الكرسبي بالخلطة السرية🍟🍟 طعمها أحلي من الجاهز وتحدي 🍟🍟

تعتبر طريقة عمل البطاطس المقرمشة من أكثر الطرق التي تسعى إليها الأمهات لأن الأطفال يحبون أكلها وشرائها من المحلات التجارية ولكن تقديمها في المنزل أفضل من حيث المذاق والنظافة والجودة ، أطباق أصابع البطاطس الكرسي تعد من أفضل الأطباق الفرعية بجانب الأطباق الرئيسية.

مكونات أصابع البطاطس المقرمشة

3 حبات بطاطس كبيرة.

1/2 كوب خل أبيض.

قليل من الملح.

كمية كبيرة من الزيت لقلي أي نوع من الذرة أو عباد الشمس أو الكانولا حسب المتاح.

طريقة تحضير أصابع البطاطس المقرمشة في المنزل