أعرف اسمك فوراً.. رابط الحصول على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة التاسعة وينتظر جميع المستحقين للرعاية الاجتماعية والذين بلغت أعدادهم ما يزيد عن 200 ألف مواطن عراقي موعد صرف الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة ويمكن الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 إلكترونياً من خلال منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية بالعراق و سنوضح جميع الخطوات للحصول على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 مجاناً.

الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023

تم ظهور أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 عبر الانترنت خلال منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية حيث تقوم الحكومة العراقية بصرف وتحصيص رعاية اجتماعية شهرية للأسر تحت خط الفقر والمرضى والمسنين وذوي الإعاقة والأمراض المزمنة فيتم صرف إعانات مالية وطبية ومساعدات اجتماعية للعاطلين عن العمل وتوفير فرص عمل للشباب وإليكم جميع الخطوات للحصول على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 .

البحث عن رابط موقع منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية

يتم اختيار خدمة الخدمات الإلكترونية.

يجب الضغط على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 في العراق.

يجب تسجيل المحافظة التابع لها في العراق.

يجب تسجيل جميع البيانات المطلوبة ” رقم الهوية وكود التحقق” الخاص بك.

ثم النقر على الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023.

بعد كتابة جميع البيانات المطلوبة يمكنك تنزيل جميع كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 من خلال الضغط على زر “تحميل” والبحث عن الاسم من خلال كتابة الاسم رباعي في مربع البحث.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2023

بعد الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 يجب تحقيق مجموعة من الشروط للحصول على الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة التاسعة كما أعلنتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية فيجب ان يكون المتحقم عراقي الجنية ومقيم دائم بدولة العراق ، كما يجب أن لا يزيد عمر المتقدم عن 60 عام وعمر الاناث يجب أن لا يقل عن 55 عام ، ويجب أن لا يقل عدد أفراد الأسرة عن 4 أفراد.

ويعمل الجميع داخل وزارة العمل والشؤون العراقية على بحث جميع المتقدمين الذين بلغت أعدادهم ما يزيد عن ربع مليون مواطن عراقي وتم بذل جميع الجهود لتوفير الرعاية الاجتماعية لجميع أفراد الشعب العراقي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.