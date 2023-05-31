“هات نتيجتك فورًا”.. نتيجة الشهادة الاعدادية أسوان الترم الثاني 2023 برقم الجلوس فور اعتمادها برابط مباشر

تصدرت محركات البحث خلال الساعات الأخيرة عن نتيجة الشهادة الاعدادية أسوان حيث اختتم طلاب الشهادة الاعدادية الاختبارات للفصل الدراسي الثاني، ولقد تم عقد الامتحانات في الفترة بين يوم السبت 13 مايو حتى يوم الخميس 18 مايو، ومن المقرر أن تبدأ عملية تصحيح أوراق الامتحانات ومراجعة الدرجات بداية من الأسبوع المقبل، ولم تعلن مديرية التربية والتعليم بعد عن موعد ظهور النتيجة ولكن سنحاول خلال سطور هذا المقال أن نوافيكم بكافة التفاصيل فتابعوا معنا.

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية أسوان الفصل الدراسي الثاني

فور الانتهاء من تصحيح الأوراق ورصد الدرجات ومراجعتها يتم اعتماد النتيجة رسميا من قبل المحافظ، ورفعها عبر موقع البوابة الالكترونية للمحافظة حتى يتمكن الطلاب من الحصول على النتيجة بكل سهولة بدلا من التوجه إلى المدارس، ولم يتم الاعلان عن الموعد الرسمي لظهور النتيجة ولكن من المقرر ان تكون بعد أسبوعين تقريبا من انتهاء الاختبارات، وتعد هذه المرحلة هامة للطلاب حتى يتمكنوا من الالتحاق بالثانوية العامة، أما بخصوص توزيع درجات الفصل الدراسي الثاني فقد جاءت كالتالي:

اللغة العربية: 40 درجة .

اللغة الإنجليزية: 30 درجة.

الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.

العلوم: 20 درجة.

الرياضيات: 30 درجة (15 درجة لمادة الهندسة، 15 درجة لمادة الجبر).

وبذلك يكون مجموع درجات التيرم الثاني 140 درجة والمجموع الكلى للعام الدراسي 280 درجة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة أسوان

يتساءل الطلاب عن كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية أسوان للفصل الدراسي الثاني، ويمكن الاستعلام عن النتيجة عبر اتباع الخطوات الآتية: