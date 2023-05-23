وصل كام!!.. سعر الدولار في السوق السوداء الآن بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة

ازدادت معدلات بحث الكثيرون حول سعر الدولار خاصة بعد اجتماع البنك المركزي المصري اليوم الخميس الموافق 18 من مايو، حيث كان القطاع المصرفي اليوم في حالة ترقب لقرارت البنك المركزي حول سعر الفائدة على كل من الإقراض والإيداع، ولقد شهد شهر إبريل الماضي تراجعا على مستوى التضخم إلى نحو 31.5% بعدما كان 33.9% خلال شهر مارس، وهذا يعتبر أول تراجع منذ يونيو 2022 تبعا لما جاء في اجتماع البنك المركزي ولذلك نقدم اليكم أبرز ما جاء في هذا الاجتماع ومدى تأثيره على تعاملات الدولار بالبنوك.

سعر الدولار في السوق السوداء

استقر سعر الدولار اليوم الخميس خلال التعاملات في البنوك المصرية (بنك مصر، البنك الأهلي) حيث سجل 30.85 للبيع و 30.79 جنيه للشراء، ومن الجدير بالذكر بأن الاجتماع الذي عقد في مارس الماضي قد قرر رفع سعر الفائدة بنحو 2% إذ تم رفع سعر عائد الإقراض والإيداع وزيادة العملة الأساسية بمعدل 200 نقطة، وهذا ما أثر بالإيجاب في انخفاض نسب التضخم الفترة الأخيرة.

اجتماع البنك المركزي

عقد محافظ البنك المركزي حسن عبدالله اجتماعا اليوم الخميس والذي أسفر على تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض وذلك حيث أشار أغلب المحللين على استقرار التثبيت.

وعلى الرغم من الأوضاع الصاخبة في الوقت الراهن حول أسعار الذهب والدولار والفائدة وصعوبة الأوضاع الاقتصادية بالداخل والخارج إلا أن اللجنة النقدية التابعة للبنك المركزي استقرت على تثبيت الفائدة وأنها سيد الموقف بالفترة الحالية.