” مبروك النجاح ”رابط نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي

بوابة التعليم الأساسي 2023 نتيجة الشهادة الابتدائية بالاسم وزارة التربية والتعليم، حيث ينتظر جميع أولياء الأمور معرفة نتائج أبنائهم بمزيج من مشاعر الحماس والتوتر وذلك لأن نتيجة الشهادة الابتدائية من النتائج الهامة ومن خلال هذا المقال سيتم التعرف على كيفية الإستعلام عنها فور ظهورها فتابعوا معنا.

نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي

يمكن الاستعلام عن النتائج بكل سهولة وذلك عن طريق زيارة رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي 2023 نتيجة الشهادة الابتدائية بالاسم وزارة التربية والتعليم ويكون ذلك كالآتي:

التوجه إلى موقع بوابة الخدمات التعليمية من هنا.

كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب.

تحديد المرحلة الدراسية “الابتدائية”.

اختيار الصف السادس الابتدائي من بين الخيارات المتاحة.

تحديد العام الدراسي 2022-2023.

تحديد الفصل الدراسي “الثاني”.

وأخيراً انقر على زر عرض النتيجة حتى تظهر.

موعد ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني

صرحت وزارة التربية والتعليم بأنه سيتم الاعلان عن نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني في شهر مايو 2023 خلال الأسبوع القادم مؤكدة أنه لن يحدث أي تأجيل في موعد ظهورها مثل ما حدث في العام الماضي هذا ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عنها فور ظهورها عن طريق استخدام رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي 2023 نتيجة الشهادة الابتدائية بالاسم وزارة التربية والتعليم السابق ذكره.

وبختام مقال رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي 2023 نتيجة الشهادة الابتدائية بالاسم وزارة التربية والتعليم نكون قد تعرفنا على كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي بعد ظهورها كما تعرفنا على الموعد الذي حددته وزارة التربية والتعليم ظهورها.