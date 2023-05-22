رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 5

يهتم الكثير من المواطنين في قطاع غزة بفحص المنحة القطرية بقيمة 100 دولار، ولذلك يوفر الموقع الرسمي لفحص المنحة القطرية بكل سهولة ويسر من خلال إدخال بعض البيانات الشخصية مثل رقم الهوية وتاريخ الميلاد. وتتعاون اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة مع صندوق قطر للتنمية لصرف المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بواقع 100 دولار لكل عائلة، وذلك من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع المحددة في محافظات القطاع. ويتم صرف المنحة بعد تاريخ 20 من كل شهر، ويجب الالتزام بمكتب المخصص لكل مواطن والحضور شخصيًا مصطحبًا بطاقة الهوية وصورة من الهوية الشخصية. كما يمكن للمستحقين للحصول على منحة قطرية تتلقى رسائل تحتوي على تفاصيل صرف تلك المنحة. وبمتابعة الموقع المخصص لفحص المنحة القطرية يمكن الحصول على نتيجة استعلامك بكل سهولة ويسر.

المنحة القطرية

وبالتعاون مع اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة ، توزع قطر منحًا للمستفيدين في غزة من خلال الأمم المتحدة من خلال مراكز توزيع محددة في محافظات قطاع غزة ، والتي تشمل أكثر من 300 منطقة تجارية. المراكز ومحلات الصرافة.

رابط فحص المنحة القطرية

وتعمل اللجان الخاصة بوزارة التنمية على تفعيل الرابط ، حيث من المتوقع استلام رابط المنحة القطرية بقيمة 100 دولار بعد تحديد موعد توزيع المنحة بقيمة 100 دولار لمدة 5 أشهر لعام 2023. سيتم تفعيله لـ 100،000 مستفيد خلال يومين إلى ثلاثة أيام.

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 5/2023

للتحقق من أسماء المستفيدين من منحة 100 دولار القطرية للأسر الفقيرة من خلال الرابط التالي: انقر هنا

يجب إدخال التفاصيل الخاصة بك بشكل صحيح (رقم الهوية وتاريخ الميلاد) أثناء التحقق.