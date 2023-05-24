كم باقي!!.. موعد اجازة عيد الاضحي للقطاعين “خاص + عام” وعدد الأيام وعدد الاجازات الرسمية لشهر يونيو 2023

يعتبر عنوان اجازة عيد الاضحي من أكثر العناوين المتداولة على كافة المواقع البحثية لا سيما أن عيد الأضحى من الأعياد التي يحبها جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، بالإضافة إلى كون جميع العاملين في القطاع الحكومي والإداري والخاص في الدولة يأخذون أيامه إجازة، لهذا قررنا أن نعلم حضراتكم بموعد إجازة عيد الأضحى وذلك للقطاع الحكومي والخاص داخل جمهورية مصر العربية.

موعد عيد الأضحى فلكيا

جميع الموظفين يبحثون في الغالب عن الأوقات التي يقدرون فيها أن يحظوا بمزيد من الراحة والسكينة مع الأهل والأسرة وخاصة إذا كانت أجواء احتفالية، لذلك وجدنا أن كافة العمليات البحثية تدور حول موعد اجازة عيد الاضحي على الرغم من كون الفترة بين عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى حوالي شهرين أي أنها ليست فترة كبيرة.

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على أن موعد عيد الأضحى فلكيا في يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر يونيو القادم لعام 2023 ليكون بذلك يوم الأربعاء هو أول أيام عيد الأضحى، وذلك نتيجة لكون أول أيام شهر ذي الحجة سيوافق يوم الاثنين الموافق 19 من شهر يونيو القادم.

اجازة عيد الاضحي

لن نبالغ إذا أكدنا لكم أن جميع عمال وموظفي القطاع الخاص قبل العام ينتظرون معرفة كم عدد الأيام التي من المقرر أن يقضيها هؤلاء الموظفين بدون عمل، كونها هي أيام اجازة عيد الاضحي على أن تكون أيام الإجازة كالتالي:

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