Phone سجل وخد 1000 جنيه!!.. موعد نهاية التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

تقديم منحة العمالة الغير منتظمة بدعم من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعده كلمته التي ألقاها في احتفالية عيد العمال التي أقيمت يوم 1/5/2023 والتي أقر فيها بصرف منحة قيمتها 1000 جنيه لأصحاب العمالة غير المنتظمة، لذلك جاءت مجموعة من التساؤلات عن موعد نهاية التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة، والتي من المقرر مد الموعد واستمرارية فتح باب التسجيل، لذلك ومن خلال هذا المقال نقدم لكم مجموعة من التفاصيل الخاصة بالمنحة، وكيفية التسجيل للحصول عليها، بالإضافة الى أهم الشروط الواجب توافرها في المتقدمين.

موعد نهاية التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

للإجابة على سؤال آخر موعد نهاية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة، حيث أقرت وزارة القوى العاملة مد موعد التسجيل الى أجل غير مسمى، وذلك لجميع المستحقين الذين ينتمون الى فئة العمالة غير منتظمة من العمال والقراء والعاملين في المشاغل اليدوية ومصانع الغزل والنسيج وكذلك العاملين في المناحل وخدام المنازل، وغيرهم من العمال الذين يعملون في مختلف المجالات غير الحكومية.

لذلك قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي منح مبلغ قدره 1000 جنيه لكل من يستوفى به شروط المنحة والتي أهمها اثبات عدم وجود دخل شهري ثابت، وقد أعلنت الوزارة عن خطوات التسجيل نمليها عليكم بالتفصيل خلال السطور التالية.

خطوات التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

بعد التعرف على موعد نهاية التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة، من فظن لكم خطوات التسجيل في المنحة، والتي تتلخص في عدة خطوات: