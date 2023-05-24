”منصة مظلتي pdf” رابط تحميل كشف أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة بالعراق 2023 spa.gov.iq وزارة العمل العراقية

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية pdf، شهدت الساعات الماضية الكثير من العمليات البحثية من قبل المواطنين بالعراق من أجل الاطلاع علي أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية عقب الكشف عن الأسماء من قبل وزارة العمل والشؤون الأجتماعية بالساعات الماضية وجدير ان الوجبة التاسعة او كما تعرف بالرعاية الاجتماعية ما هي إلا تقديم مساعدة للمواطنين التي تحتاج إلي اعانة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بالوقت الحالي ونعمل حالياً علي توفير قوائم المقبولين في الرعاية الاجتماعية بي دي اف الوجبة التاسعة .

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة بالعراق 2023

لمعرفة الأشخاص المشمولين في الرعاية الاجتماعية في العراق، يمكن اتباع الخطوات التالية التالية.

الذهاب لزيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق. اضغط على رمز البحث في برنامج الرعاية الاجتماعية. اختيار الوجبة التاسعة من البرنامج. أدخِل رقم هويتك ورمز التحقق في الحقول المعينة لها. النقر على زر الاستعلام. وتتوفر قوائم بالاسماء التي شملتها الرعاية الاجتماعية بالعرقا والاشخاص التي تستحق الحصول عليها . شروط القبول في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة

يتم قبول المواطنين التي تسعي للحصول علي الرعاية الاجتماعية في العراق في الدفعة الأخيرة إذا توفرت الشروط التالية.

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية. يتوجب على المتقدم أن يكون مدونًا مسبقًا لدى الجهات الاجتماعية. لا يجوز للمتقدم أن يتمتع بأي أصول ذات قيمة عالية. ينبغي تزويد المعلومات المطلوبة كلها على موقع الإنترنت وتسليمها للجهة المسؤولة. يتوجب تزويد الورقات المطلوبة بالأدلة اللازمة.

واكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال الساعات الماضية ان هناك حالياً عملية مراجعة وسوف تتوفر الكشوفات خلال الاسابيع القادمة .

وجدير ان الساعات الماضية اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن قيامها بتوفير كشف الدفعة الاولي ويحتوي علي 121 الف مستفيد من الرعاية الاجتماعية وتعمل علي توفير باقي المتقديم للرعاية الاجتماعية بالايام القادمة .

الرعاية الاجتماعية pdf اسماء المشمولين

ان يكون المتقدم عراقي الجنسية. لا تقل اسرتة عن اربع افراد. يجب ان يكون المتقدم لا يقل عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة. مسجل سابقا في الشؤون الاجتماعية. لا يمتلك اي ممتلكات او تامين صحي واجتماعي.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بغداد

ويمكن للجميع الان تحميل أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية ببغداد الان بدون اي عناء الدفعة الأولي وسوف يتم اصدار الدفعة الثانية قريباً .

اسماء الرعاية الاجتماعية محافظة الأنبار

ونوفر لكم كشوفات بي دي أف بأسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في محافظة الانبار ويمكن للجميع الان الحصول علي الكشف من خلال الرابط التالي رجال ونساء.