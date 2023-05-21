” Here Link ” رابط تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf رابط منصة مظلتي الوجبة التاسعة 9 العراق

شهدت الأونة الاخيرة الكثير من العمليات البحثية من قبل المواطنين بالعراق بالفترة الماضية من أجل الحصول علي كشف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق بالوقت الحالي، وحتي الان لم تتوفر الاسماء ونتابع مع حضراتكم كافة التفاصيل لتوفير المشمولين في الوجبة التاسعة 9 التي من المفترض ان تتوفر عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق او منصة مظلتي العراقية .

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

تتم مبادرة الوجبة التاسعة “الرعاية الاجتماعية” كجزء من خطة الحكومة العراقية بالوقت الحالي من أجل تحسين الاوضاع المالية لدي الأسر الفقيرة والمحتاجة في العراق، وتسعي الحكومة العرقية من أجل تعزيز الدعم الاجتماعي للمجتمع وتساعد على تخفيف العبئ في ظل عدم استقرار الوضع الاقتصادي والضغوط الاجتماعية التي تمر بها المواطنين بالعراق بالوقت الحالي .

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة pdf

ويمكن للجميع الأن الحصول علي اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة من خلال اتباع الخطوات التالية .

قم بالدخول إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية https://www.molsa.gov.iq/verify/index.php?url=/.

ادخل رمز التحقق المرئي الظاهر أمامك.

قم بالدخول إلى الخدمات الالكترونية.

اختر اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية العراق 2023 الوجبة التاسعة.

قم بتحميل الكشوف على جهازك بسهولة من خلال الضغط على الأيقونة الخاصة بذلك.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023

علي الجميع اتباع الخطوات الخاصة بالرعاية الاجتماعية من أجل الحصول عليها وجدير ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اعلنت عن شروط وستكون كتالي :-