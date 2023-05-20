عاجل.. تحديد موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2023 “1000 جنية شهريًا من الرئيس”

يتساءل باستمرار عن موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة ، أشخاص كثيرة، كذلك يقوم بالتساؤل عن الشروط الخاصة بالحصول على تلك المنحة العديد من الأشخاص أيضًا من كل مكان، وذلك لأنهم يريدون الحصول عليها، لكن في الحقيقة أن وزارة التضامن الاجتماعي تعطي تلك المنحة لمن يستحقها فحسب، إذ أن هناك العديد من الأشخاص يكون من حقهم الحصول عليها، في حين أن هناك أناس عدة لا يكونوا مستحقين لها، لهذا ففي هذا المقال سوف نتعرف معًا على موعد صرف تلك المنحة، بالإضافة إلى شروط الحصول عليها.

موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة

بعدها تساءل الأشخاص عن موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة ، بينت وزارة التضامن الاجتماعي أن هذا الموعد لم يتم تحديده إلى هذا الوقت الجاري، هذا بجانب أنها قالت إنه سوف يتم الإعلان عن هذا الموعد الخاص بالصرف قبل الموعد بيوم واحد، وذلك من خلال إرسال رسالة نصية إلى الشخص الذي يكون مستحقًا في الحصول عليها.

شروط الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة

في الحقيقة أنه توجد عدة شروط تخص الحصول على تلك المنحة الخاصة بالعمالة الغير منتظمة يجب أن تتوفر في الشخص المتقدم، حيث أن من بين هذه الشروط، جميع ما يلي: