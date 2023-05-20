“وداعًا لمنتجات الميك أب” الآن طريقة صبغ الحواجب بالحناء باللون البني الغامق بكل سهولة

طريقة صبغ الحواجب بالحناء باللون البني الغامق يمكن ان تتم عن طريق صيغها بالقهوة أو عن طريق صيغها بالحناء ولكلا من الطريقتين المكونات الخاصة بهم.

طريقة صبغ الحواجب بالحناء باللون البني الغامق

يمكن صبغ الحواجب باللون البني الغامق عن طريق استخدام الحناء وذلك عن طريق تحضير المكونات الآتية:

المكونات

ملعقة ونصف كبيرة من الحناء.

ربع ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من القهوة.

طريقة الاستخدام

قم أولًا بخلط جميع المكونات مع بعضهم البعض مع التقليب جيداً حتى نحصل على عجينة ناعمة

قم بتطبيق هذا الخليط على الحواجب بواسطة استخدام فرشاة صغيرة بالشكل الذي ترغب فيه.

نترك هذا الخليط على الحاجب لمدة لا تقل عن نصف ساعة ومن ثم يتم غسل الحواجب جيداً بالماء الفاتر وسوف تحصل على الشكل المطلوب.

صبغ الحواجب درجة البني بالقهوة

يمكن صبغ الحواجب باللون البني عن طريق استخدام القهوة وقد يتم ذلك عن طريق تحضير المكونات البسيطة الآتية:

المكونات

ملعقتان من القهوة غير مضاف لها سكر.

ملعقة صغيرة من مسحوق الكاكاو الخام.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ربع ملعقة صغيرة من عسل النحل الأبيض.

طريقة التحضير