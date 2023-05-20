بكل سهولة.. تعرفي على طرق جبارة لتنظيف البشرة بعمق من الدهون والبثور

طرق جبارة لتنظيف البشرة بعمق من الدهون والبثور منها طريقة تقشير الوجه بالسكر والعسل الأبيض وبعض الطرق الأخرى الطبيعية التي لا تحتاج الذهاب إلى مراكز التجميل وصرف الكثير من المال.

طرق جبارة لتنظيف البشرة بعمق من الدهون والبثور

يمكن القضاء على الدهون والبثور من الوجه عن طريق تحضير المكونات البسيطة الآتية:

المكونات

ملعقتان من الزبادي.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

طريقة التحضير

يجب أولاً أن نقوم بخلط هذه المكونات جيدًا حتى نحصل على خليط سائل.

نقوم بوضع هذا الخليط على البشرة مع الفرك بحركات دائرية لمدة خمسة دقائق.

نتأكد من وضع هذا الخليط على البشرة بأكملها ومن ثم ننتظر مدة لا تقل عن ربع ساعة حتى تتشرب البشرة من هذا الخليط.

نقوم بغسل البشرة جيدًا بالماء والغسول المناسب ونلاحظ في النهاية إزالة البثور والرؤوس السوداء من الوجه.

طريقة العسل والسكر لإزالة البثور

يمكن القضاء على البثور السوداء بواسطة مقشر العسل والسكر وذلك عن طريق تحضير المكونات البسيطة الآتية:

المكونات

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

ملعقتان من الحليب.

طريقة التحضير