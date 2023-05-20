“مش هتصدق نسبة الفائدة كام”!! طرح شهادات بنك مصر بأعلى عائد 2023

الكثير من الأشخاص من كل مكان يقومون بالبحث عن شهادات بنك مصر ، وذلك بالتحديد عقب القرار الخاص بالبنك المركزي الذي كان في يوم الخميس الموافق من 18 مايو 2023م، وذلك على أن يتم تثبيت سعر الفائدة، وأغلب الأشخاص يرغبون في معرفة تلك الشهادات الخاصة ببنك مصر، لهذا ففيما يلي في هذا المقال سوف نوضح لكم كافة التفاصيل التي تتعلق بها.

شهادات بنك مصر

قال البنك المركزي أنه سوف يقوم بالإبقاء على الأسعار الخاصة بالفائدة لتكون كما هي، وذلك عند حوالي 18.25%، و19.25% و18.75%، وذلك بالترتيب، بالإضافة إلى تثبيت ثمن الائتمان، وكذلك سعر الخصم عند ما يقرب من حوالي 18.75%، ومن الجدير بالذكر أن البنك المصري الخليجي يقوم بتقديم شهادة «ثروة بلس» لجميع العملاء به، وذلك حتى ثلاثة أعوام، كما أن ذلك بعائد يصل لما يقرب من حوالي 23%، إذ يتم صرفه بشكل شهري، وهذا بأقل حد للإصدار حوالي 1000 جنيهًا مصريًا، وأكثر.

كما أن شهادة «ثروة بلس» التي تكون من جانب البنك المصري الخليجي تكون بنسبة العائد ثابت، وهذا في أول عام، كذلك سيكون متغير في العامين الثاني، وكذلك الثالث، ومن المعروف أن نسبة العائد للثابت بأول سنة يكون حوالي 23% في العام، هذا بجانب أن نسبة العائد متغير عقب مرور عامًا، ويكون مساويًا ثمت الإيداع الذي تم الإعلان عنه من جانب البنك المركزي، وهذا حتى ليلة واحدة، الذي يكون ساريًا بدًء من اليوم التالي لآخر العام الأول.

أعلى شهادة في البنوك المصرية

يقوم بنك ناصر الاجتماعي بتقديم سلسلة من شهادات الادخار، حيث يوفر العائد الاعلى بشهادات الادخار بجمهورية مصر العربية بأسعار فائدة كبيرة للغاية تبلغ حتى ما سبق من حوالي 22%ؤ حيث أن هذا البنك يقوم بتقديم شهادة تراكمية حتى ثلاثة أعوام، يتم صرفها بموعد الاستحقاق 22%، وثانية تراكمية حتى عام ونصف، وهذا بفائدة حوالي 20%.