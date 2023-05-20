“احجز وحدتك الآن” شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة وجميع المحافظات 2023

قام صندوق الإسكان الاجتماعي بتقديم عدد من الشقق المتبقية في العديد من المدن وثلاث محافظات مختلفة؛ حيث أن جميع الوحدات السكنية لم يتم حجزها بعد، وبالتالي يمكن للمواطنين الانتظار وعدم استرجاع مقدم الحجز للحصول على وحدة سكنية. سوف يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي بالتجهيز لفتح باب الحجز الخاص بالوحدات الأخرى وسوف يتم الإعلان عن ذلك، نقدم لكم شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة وجميع المحافظات 2023، تابعونا.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة وجميع المحافظات 2023

قام صندوق الإسكان الاجتماعي بعرض الكثير من الشروط لحجز الشقق الخاصة به، يجب الامتثال لهذه الشروط.

البند الأول: يتطلب الدخل الشهري الأدنى ثمانية آلاف جنيه.

يجب أن لا يكون المتقدم أو زوجته أو أولاده القصر قد استفادوا من برامج التمويل العقاري السابقة.

ثالثًا: من غير المسموح للمشتري تحويل استخدام الوحدات، لأن الغرض من عرض الشقق السكنية هو للإقامة والسكن الدائم.

عدم التقدم للحصول على أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات، ويتم ذلك من خلال تقديم طلب في الإعلان الواحد فقط.

يمكن لأولئك الأفراد الذين يستوفون تلك الشروط التقدم لحجز وحدات سكنية في عدة محافظات.

إعادة طرح شقق سكن للمصريين

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي عن وجود العديد من الشقق المتبقية في ثلاث مدن وثلاث محافظات، حيث لم يتم حجز جميع الوحدات بعد، وتشمل هذه المدن مدينة بياض العرب في محافظة بني سويف، ومدينة الزرقا في محافظة دمياط، ومدينة العصلوحي التابعة لمركز الزقازيق في محافظة الشرقية.

أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، بأنه يتيح للمتقدمين لحجز وحدات سكنية، الذين لم يتمكنوا من الحجز، سحب المقدم والقيام بالحجز في الوحدات الشاغرة. ولقد تم حجز كافة الوحدات المعروضة في محافظة القاهرة وباقي المدن، بما في ذلك الغردقة وسفاجا في البحر الأحمر، ودمنهور في البحيرة، وغيرها من المحافظات.