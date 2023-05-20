“من هنا” طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2023 ترم ثاني

استمر البحث عن خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2023 ترم ثاني ، من قبل أناس كثيرة في هذه الأيام الجارية، فقد أنهى جميع الطلبة والطالبات بكل الصفوف الدراسية بالمرحلة الابتدائية امتحاناتهم، والآن يترقبون موعد ظهور النتيجة، بهذا فسوف نوضح لك عزيزي الطالب المقيد في المرحلة الابتدائية موعد ظهور تلك النتائج الخاصة بكلًا من الصف الرابع الابتدائي، وكذلك الخامس الابتدائي، بالإضافة إلى السادس الابتدائي، في السطور القليلة المقبلة بشكل تفصيلي.

الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2023 ترم ثاني

يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2023 ترم ثاني بسهولة عن طريق سلسلة خطوات بسيطة، وهي:

الدخول لموقع بوابة التعليم الأساسي.

انتقاء الصف الدراسي الذي يتم الدراسية به، سواء كان الرابع الابتدائي، أو الخامس الابتدائي، أو السادس الابتدائي.

اختيار العام الدراسي.

تسجيل رقم الجلوس.

النقر على كلمة “استعلم”، وبعدها سوف تظهر لك النتيجة.

موعد ظهور نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي

قالت وزارة التربية والتعليم بشأن موعد ظهور نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي ، أنه بمجرد ظهورها سيتم الإعلان عنها، فحتى الآن لم يتم تحديد الموعد الرسمي للإعلان عن نتائج الصفوف الابتدائية، لكن الوزارة تسارع بأقصى جهدٍ لها لكي توفر تلك النتيجة لجميع الصفوف في المرحلة الابتدائية، حتى يتمكن الطلاب من معرفة نتيجتهم، ويطمئنوا على أنفسهم، من نجاحهم في الصف الذي قاموا بالدراسة به، وانتقالهم للصف الدراسي الجديد، كذلك أن أولياء الأمور يبحثون باستمرار عن موعد تلك النتيجة، لهذا تقول الوزارة أنها سوف تعلن عنها في القريب العاجل.