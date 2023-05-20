“الجوازات بالسعودية” تُعلن عن طريق الاستعلام عن زيارة عائلية برقم الجواز 1444

الاستعلام عن زيارة عائلية برقم الجواز يمكن أن يتم من خلال زيارة موقع وزارة الخارجية السعودية كما يجب توافر بعض الشروط من أجل تقديم الطلب على الزيارة العائلية.

الاستعلام عن زيارة عائلية برقم الجواز

يمكن الاستعلام عن زيارة عائلية إلى المملكة العربية السعودية برقم الجواز وذلك عن طريق إتباع الخطوات البسيطة الآتية:

يجب أولاً أن نقوم بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الخارجية السعودية وذلك من خلال زيارة الرابط التالي https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp

سوف تظهر بعد ذلك العديد من الخيارات التي توجد في القائمة الرئيسية نقوم من خلالها باختيار كلمة الاستعلام عن الطلبات التي تم تقديمها من التأشيرة.

تظهر بعد ذلك بعض الخانات الفارغة نقوم من خلالها بإدخال رقم جواز السفر ورمز التحقق ورقم الهاتف والاسم رباعي في الأماكن المخصصة لهم بطريقة دقيقة.

نقوم في النهاية بالضغط على كلمة استعلام وبعدها سوف تظهر كافة النتائج التي تخص التأشيرة وعليك التأكد بعد ذلك من الطلب.

شروط تقديم طلب الزيارة العائلية

توجد العديد من الشروط المختلفة والمتنوعة الواجب توافرها من أجل تقديم الطلب لزيارة عائلية إلى المملكة العربية السعودية وهذه الشروط يمكن أن تتمثل في الآتي: