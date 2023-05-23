طائر الرفراف 34 Yalı Çapkını .. تُشاهدون مسلسل طائر الرفراف الحلقة 34 مترجمة بالعربي على موقع ايجي بست الاصلي احداث مثيرة وطلاق سيران وفريد وموت فؤاد

مسلسل طائر الرفراف الحلقة 34 مترجمة على ايجي بست، يترقب الجميع عرض الحلقة الرابعة والثلاثون من المسلسل التركي طائر الرفراف والذي يعد من أبرز الأعمال التي تعرض بالوقت الحالي وشهدت احداث الحلقة القادمة التي انتشر منها تسريبات وذلك عقب اعلان الحلقة، حيث شهد التسريب طلاب كل من سيران وفريد والعديد من الاحداث الغير متوقعة من متابعي ومحبي الدراما التركي بالوقت الحالي .

طائر الرفراف 34 Yalı Çapkını

احداث مسلسل طائر الرفراف 34 Yalı Çapkını تشهد طلاق سيران وفريد، مع ترقب شديد من متابعي الدراما التركية بالوقت الحالي وانشغال جميع محبي وعشاق المسلسل التركي طائر الرفراف بالوقت الحالي يريد الجميع معرفة تفاصيل الحلقة الرابعة والثلاثون من المسلسل التركي عقب توفر الاعلان من قبل شركة ستار تي في التركية الناقل الحصري لذلك الملسلسل التركي وجدير أن تأجيل الحلقة الثانية والثلاثون لم يكن امر عادي وجعل الجميع يتحدث عن التاجيل ولكن تم عرض الحلقتين دفعة واحدة .

مسلسل طائر الرفراف الحلقة 34 مترجمة

وتشاهدون المسلسل التركي طائر الرفراف مساء اليوم السبت القادم وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية ويمكن للجميع متابعة المسلسل عبير القناة التركية من خلال ادخال الرموز التالية :-

ونستعرض مع حضراتكم تردد القناة العارضة لمسلسل طائر الرفراف الحلقة الجديد ويمكن للجميع الأن متابعة العمل من خلال الرموز المتوفرة بالاسفل.

القمر ترك سات

التردد:- 12209

الترميز:- 3000

الاستقطاب:- افقي

القمر:- نايل سات

التردد:- 10922

الاستطقاب:- عمودي

الترميز:-27500

مشاهدة مسلسل طائر الرفراف الحلقة 34 مترجمة

واعلنت الكثير من المصادر أن وفاة فؤاد جاءت عقب تعرضة لحادث سيارة لذلك اعلن مخرج العمل انه سوف يوقف دورة في العمل حتي الحلقة الرابعة والثلاثون فقط .

وتتوفر الحلقة الرابعة والثلاثون عقب عرضها علي المواقع العربية مثل ايجي بست وموقع وي سيما الاصلي بديل موفيز لاند، ويمكن للجميع متابعة المسلسل وقت عرضة علي القناة التركية ستار تي في مدبلج بالعربي .

وتشاهدون الحلقة الجديد من المسلسل التركي مدبجلة بالعربي علي قناة ستار تي في وموقع ايجي بست وموقع وي سيما .