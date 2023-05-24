“هتاخد الـ1000 جنيه!!” لينـك الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي عبر موقع وزارة القوي

باتجاه العام 2023، يعد استفسار حول إمكانية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة والفئات التي تستحقها من أمور تثير اهتمام الباحثين، حيث يقوم المهتمون بالبحث عن هذه المواضيع عبر استخدام محرك البحث “جوجل”، يمكنك الحصول على معلومات حول منحة الـ 1000 جنيه من خلال زيارة الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة في مصر، يرجى استخدام الرقم القومي الخاص بك للدخول إلى النظام والاطلاع على المزيد من التفاصيل.

الفئات المستفيدة من منحة العمالة الغير منتظمة

قررت وزارة القوى العاملة المصرية تحديد الشروط الخاصة التي يمكنك الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة لعام 2023 بقيمة 1000 جنيه، وتشمل الفئات التالية:

أصحاب العقارات المبنية الذين يحققون دخلاً سنويًا أقل من الحد الأدنى لأجور الاشتراك لكل فرد. عمال التراحيل والعمال الحرفيين الذين يعملون لحسابهم الخاص، مثل منادي السيارات والباعة المتجولين وموزعي الصحف وحرفيين آخرين. المحفظون وقراء القرآن الكريم. خدم المنازل والعمال الذين يعملون داخل المنازل. المرتلون والقيمة وغيرهم من خدم الكنيسة. العمال المؤقتون في قطاع الزراعة. العمال في مشروعات تربية الماشية والدواجن. العاملون في المناحل. أصحاب الأراضي الزراعية التي تقل مساحتها عن فدان وهم ملاكًا أو مستأجرين. عمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

للحصول على منحة العمالة الغير منتظمة في عام 2023، يجب اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع التالي وذلك للتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة:

انقر على خيار “إنشاء حساب جديد” المتاح في الصفحة.

قم بكتابة بيانات بطاقة الرقم القومي الخاصة بك كما هو مطلوب.

أدخل تاريخ ميلادك وقم بإدخال المعلومات التأمينية المطلوبة في الحقول المخصصة لذلك.

قم بكتابة مهنتك واسمك الكامل وقم بإدخال معلوماتك الخاصة بالتجنيد.

كتابة بيان حالتك الاجتماعية ورقم هاتفك المحمول وعنوانك.

انقر على زر “حفظ” لحفظ المعلومات الخاصة بك.

بعد انتهاء هذه الخطوات، تكون قد أكملت جميع الإجراءات المطلوبة للتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة في عام 2023، يرجى الانتظار لبضعة أيام للحصول على النتيجة المتوقعة.