natiga4dk : كشف PDF نتيجة الصف الرابع الابتدائي جميع المدارس 2023 بوابة التعليم الاساسي

تمثل نتيجة الصف الرابع الابتدائي أهمية كبيرة لكل من الطلاب وأولياء الأمور، حيث تعد تلك المرحلة من المراحل الهامة في مستوي الطلاب لذلك يكون هناك حزم شديد من الجميع من أجل معرفة نتائج ابنائهم في تلك المرحلة وجدير ان هذه المرحلة تنال اهتمام بسبب انها اول مراحل الحصول علي الشهادة ولكن الصف الاول والثاني والثالث لم يكون لطلاب شهادة من المدارس بل ينتقل الطالب إلي الصف القادم فقط وذلك بتعليمات من وزارة التربية والتعليم الفني.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023

وتظهر نتيجة الصف الرابع الابتدائي للطلاب في صورة درجات بالنسبة للمواد الأساسية وهي اللغة العربية والخط والإملاء، والعلوم، واللغة الأجنبية، والرياضيات، والدراسات الاجتماعية وتتوفر بالالوان علي موقع بوابة التعليم الاساسي في عدة محافظات معينة وهم الجيزة والقاهرة فقط، وكذلك المواد غير المضافة للمجموع وهي التربية الدينية، والحاسب الآلي.

موقع نتيجتك نتيجة سنة رابعة ابتدائي بالالوان

وجدير أن وزارة التربية والتعليم أعلنت عن النتيجة خلال الساعات الماضية في الكثير من المحافظات وجاري حالياً اعتماد باقي المحافظات ونتابع مع حضراتكم كافة التفاصيل الخاصة بالنتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائي بجميع المحافظات بجمهورية مصر العربية .

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023

علي الجميع اتباع الخطوات وسوف تتوفر النتيجة بكافة المدارس فور الاعلان عناه وتم الاعلان عن العديد من المدراس بالساعات الماضية وسوف نوفر لحضراتكم كشف بالنتائج .