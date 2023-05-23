الرابط الرسمي : موقع ايجي بست egybest الاصلي رابط مشاهدة فيلم يوم 13 كامل 3D جودة عالية وي سيما Bluray

يبحث محبي ومتابعي الأفلام العربية والاجنبية بالوقت الحالي عن موقع يعرض افلام حصرية بجودة عالية لذلك يعد موقع ايجي بست من المواقع القوية بالوطن العربي لتوفير أحدث الأفلام اخرهم فيلم يوم 13 الذي يشارك به نخبة من ألمع النجوم وحقق نجاح كبير ونافس الكثير من الأعمال العربية والاجنبية التي كانت تعرض في مصر وقت عيد الفطر، وتم توفير الفيلم بجودة عالية علي موقع ايجي بست وموقع وي سيما الذي يعتبر من أشهر المواقع العربية المقرصنة للأفلام الاجنبية والعربية والمسلسلات العربية والاجنبية والتركية .

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فيلم يوم 13 ايجي بست هو فيلم مصري تم طرحة في موسم عيد الفطر 2023 وحقق ايرادت قوية للغاية ونافس النجم محمد رمضان الذي كان يشارك بفيلم هارلي، وفيلم جون ويك الجزء الرابع والفيل كان من بطولة أحمد داود ودينا الشربيني وشريف منير وأروى جودة، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله، وتم توفير الفيلم بجود مصورة علي العديد من المواقع العربية مثل اكوام وايجي بست الاصلي وموقع وي سيما .

مشاهدة فيلم يوم 13 كامل جودة عالية وي سيما Bluray

وفيلم يوم 13 من الأفلما التي تم تصوريها لأول مرة في تاريخ السينمات العربية بتقنية ثلاثية الابعاد وكانت هذه أول تجربة لفيلم عربي تم عرضة بتلك التقنية وحقق نجاح كبير .

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قصة فيلم يوم 13 ايجي بست

تدور أحداث فيلم يوم 13 في إطار من الرعب، حيث يعود عز الدين من الخارج بعد غياب سنوات طويلة، باحثا عن أهله، ومع إقامته في قصر عائلته، يكتشف مغامرة غير متوقعة داخل القصر.

ابطال فيلم يوم 13

أحمد داود

دينا الشربيني

شريف منير

أروى جودة

نسرين أمين

محمود حافظ

فيدرا

جومانا مراد

محمود عبد المغني

أحمد زاهر

نهى عابدين

نهال عنبر

جيهان خليل

محمد الكيلاني

مجدي كامل

فيلم يوم 13 كامل 3D

ويعد فيلم 13 يوم من أكثر الأعمال طلباً بالوقت الحالي وحتي الان لم تتوفر نسخة مصورة علي مواقع الانترنت ويعمل فريق عمل ايجي بست وموقع وي سيما علي توفير نسخة جيدة للمشاهدين بكافة أنحاء الوطن العربي.

ويتوفر فيلم يوم 13 علي موقع ايجي بست بجودة مصورة يمكن للجميع مشاهدة الفيلم الان علي الموقع بدون اعلانات وسهولة في التحميل، بخلاف المواقع العربية المتواجدة بالوقت الحالي.

ويعد موقع ايجي بست من المواقع التي تقوم بتوفير الأفلام العربية والاجنبية بدقة عالية عقب عرضها بالسينمات بالوقت الحالي ولذلك نوفر لحضراتكم رابط اصلي لدخول الموقع بدون اي عناء.

ويعد فيلم احمد داود الجديد م من أكثر الأعمال التي حققت أرباح خلال عرضة في السينمات وحتي الأن لم يتوفر علي مواقع الانترنت بصورة جيدة ولكن اعلنت دارة ايجي بست انه سيكون متوفرة بالساعات القادمة .