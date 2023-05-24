احداث نارية بالحلقة الجديدة وفاة بطل مسلسل طائر الرفراف الحلقة 34 Yalı Çapkını .. تفاصيل نارية وغير متوقعة

شهدت الساعات الماضية اعلان الكثير من وسائل الاعلام التركية بالساعات الماضية عن خبر وفاة دوكان بولات الذي يقوم بدور شخصية فؤاد في مسلسل طائر الرفراف التركي الذي يعد من أبرز الأعمال التركية التي تعرض بالوقت الحالي ويحقق نجاح كبير وحزن الجميع عقب اعلان الخبر الخاص بوفاة احد ابطال مسلسل طائر الرفراف اثر حادث سيارة وجاري الإطلاع علي المزيد من التفاصيل.

وفاة بطل مسلسل طائر الرفراف الحلقة 34

وإستطاع مسلسل طائر الرفراف ان يحقق شهرة واسعة للغاية بسبب الكثير من النجوم التي تشارك بالمسلسل وهم عفراء ساراتش أوغلي وميرت رمضان ديمير، لذلك يبحث الكثير من محبي ذلك العمل عنهم للإطلاع علي اخبارهم خلال الوقت الحالي ونوفر لكم كافة التفاصيل الخاصة بمسلسل طائر الرفراف الموسم الأول .

مسلسل طائر الرفراف الحلقة 34 مترجمة

ويعرض مسلسل طائر الرفراف التركي كل أسبوع كل يوم سبت وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية ويمكن للجميع متابعة المسلسل من خلال ظبط قناة ستار تي في التركية الناقل الحصري لمسلسل من خلال الرموز التالية :-

القمر ترك سات

التردد:- 12209

الترميز:- 3000

الاستقطاب:- افقي

القمر:- نايل سات

التردد:- 10922

الاستطقاب:- عمودي

ويعد مسلسل طائر الرفراف من الاعمال التركية التي باتت حديث مواقع التواصل الاجتماعي بالفترة الاخيرة وذلك بسبب النجوم التي تشارك بالعمل وحقق نجاح كبير بخلاف الاعمال التي تعرض بالوقت الحالي.

ويترقب الجميع متابعة الحلقة الجديد من المسلسل التركي طائر الرفراف الذي بات حديث مواقع التواصل الاجتماعي بسبب احداثة الساخنة وحالة من الجدل عقب وفاة بطل المسلسل بالحلقة الرابعة والثلاثون .

في بداية الحلقة يظهر فريد ويقوم لقد مات اخي فؤاد من سوف احاسبة الأن والكثير من الصرعات التي سوف تدور بالحلقة الجديد من مسلسل طائر الرفراف التركي الذي يعد من أهم الاعمال التي تعرض بالوقت الحالي.