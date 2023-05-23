بدون تشفير رابط موقع ايجي بست الاصلي egybest لمشاهدة أفلام عيد الأضحي والمسلسلات اون لاين

فيلم “بيت الروبي” بطولة كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ونور وتارا عماد، ومن إخراج بيتر ميمي، ومن المفترض عرضه في شهر يونيو القادم.

فيلم السرب في عيد الاضحي

بطولة مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد السقا ومحمد ممدوح والعديد من ضيوف الشرف منهم شريف منير وآسر ياسين، ومن إخراج أحمد جلال، ومن المفترض عرضه في شهر يونيو المقبل.

فيلم شماريخ في عيد الاضحي

بطولة آسر ياسين وأمينة خليل ومن إخراج عمرو سلامة، ومن المفترض عرضه في النصف الأول من شهر يونيو القادم.

فيلم مستر أكس في عيد الاضحي

بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد، ومن المفترض عرضه في عيد الأضحى المبارك.

فيلم الجواهرجي في عيد الاضحي

بطولة محمد هنيدي ومنى ذكي، وسوف يعرض في عيد الأضحى المبارك.

فيلم البعبع في عيد الاضحي

بطولة أمير كرارة وباسم السمرة وياسمين صبري ومن إخراج حسين المنباوي، وسيعرض في عيد الأضحى.

فيلم علي الزيرو في عيد الاضحي

بطولة محمد رمضان ونيللي كريم وشريف الدسوقي ومن إخراج محمد العدل، وسيعرض أول أيام عيد الأضحى المبارك.

فيلم أبو نسب في عيد الاضحي

بطولة محمد أمام وماجد الكدواني وياسمين صبري ومن إخراج رامي إمام، وسيعرض في صيف ٢٠٢٣.

فيلم شقو في عيد الاضحي

بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح ويسرا وأمينة خليل ودينا الشربيني وإخراج كريم السبكي، ومن المتوقع طرحه بعيد الأضحى المبارك.