منوعات
بدون تشفير رابط موقع ايجي بست الاصلي egybest لمشاهدة أفلام عيد الأضحي والمسلسلات اون لاين
أفلام عيد الأضحي موقع ايجي بست الاصلي egybest
أفلام عيد الأضحي موقع ايجي بست الاصلي egybest، شهدت الاونة الاخيرة الكثير من محبي الأعمال العربية يتسأل عن القائمة النهائية للأفلام العربية التي سوف تعرض في موسم عيد الاضحي، حيث اعلنت السينمات المصرية استعداد تام للأعمال العربية المقرر عرضها في عيد الاضحي بعد خيبة الأمال التي جاءت في عيد الفطر المبارك والفشل الكبير الذي نال الكثير من السينمات وذلك بسبب ضعف الأعمال التي عرضت بالفترة الماضية .
افلام عيد الاضحى 2023
وابرز الأعمال التي عرضت فيلم هارلي بطولة محمد رمضان والذي لم يحقق انطباع ايجابي لدي الجماهير ولكن حقق ايرادت كبيرة وفيلم يوم 13 والذي كان الأفضل في افلام عيد الفطر وفيلم رمسيس باريس بطولة هيفاء ولم يحقق نجاح كبير وعدة أفلام عربية أخري وافلام اجنبية .
رابط موقع ايجي بست الاصلي egybest
- قم بفتح المتصفح الخاص بك قم بالدخول علي الرابط التالي ما سيما .
- قم بكابة اسم موقع ماي سيما في خانة البحث.
- اضغط على ايقونة بدء البحث.
- قم بالدخول على أول رابط يظهر لك.
- اكتب في خانة البحث الخاصة الفيلم أو المسلسل الذي تريد مشاهدته وتحميله.
فيلم بيت الروبي في عيد الاضحي
فيلم “بيت الروبي” بطولة كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ونور وتارا عماد، ومن إخراج بيتر ميمي، ومن المفترض عرضه في شهر يونيو القادم.
فيلم السرب في عيد الاضحي
بطولة مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد السقا ومحمد ممدوح والعديد من ضيوف الشرف منهم شريف منير وآسر ياسين، ومن إخراج أحمد جلال، ومن المفترض عرضه في شهر يونيو المقبل.
فيلم شماريخ في عيد الاضحي
بطولة آسر ياسين وأمينة خليل ومن إخراج عمرو سلامة، ومن المفترض عرضه في النصف الأول من شهر يونيو القادم.
فيلم مستر أكس في عيد الاضحي
بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد، ومن المفترض عرضه في عيد الأضحى المبارك.
فيلم الجواهرجي في عيد الاضحي
بطولة محمد هنيدي ومنى ذكي، وسوف يعرض في عيد الأضحى المبارك.
فيلم البعبع في عيد الاضحي
بطولة أمير كرارة وباسم السمرة وياسمين صبري ومن إخراج حسين المنباوي، وسيعرض في عيد الأضحى.
فيلم علي الزيرو في عيد الاضحي
بطولة محمد رمضان ونيللي كريم وشريف الدسوقي ومن إخراج محمد العدل، وسيعرض أول أيام عيد الأضحى المبارك.
فيلم أبو نسب في عيد الاضحي
بطولة محمد أمام وماجد الكدواني وياسمين صبري ومن إخراج رامي إمام، وسيعرض في صيف ٢٠٢٣.
فيلم شقو في عيد الاضحي
بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح ويسرا وأمينة خليل ودينا الشربيني وإخراج كريم السبكي، ومن المتوقع طرحه بعيد الأضحى المبارك.
فيلم تاج في عيد الاضحي
بطولة تامر حسني، ومن المنتظر طرحه في أواخر شهر يوليو القادم.