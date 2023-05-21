استقرار ملحوظ في سعر الاسمنت اليوم 21 مايو 2023 الموافق يوم الأحد في مصر

أصبح التساؤل عن سعر الاسمنت اليوم 21 مايو يزداد كل يوم من جانب العديد من الأناس، الذين يهتمون بمعرفة أسعار مواد البناء، حيث أنه كما نعلم أن هذا السؤال يتكرر كثيرًا من جانب الاشخاص كل يوم، حيث أنه باختلاف الأيام يكون هناك تغيير واختلاف في الأسعار، وفيما يخص سعر الاسمنت اليوم، فإننا من خلال موقعنا هذا، سوق نتعرف معًا على جميع ما يخص سعره في الوقت الحالي، الاحد 21 مايو 2023م.

سعر الاسمنت اليوم 21 مايو

صار البحث عن سعر الاسمنت اليوم 21 مايو كبيرًا للغاية من قبل كثير من الأناس، وذلك من كل مكان في العالم، حيث أن سعره يكون متغير باستمرار، لهذا يتم التساؤل عنه كل يوم، كذلك أن سعر الأسمنت اليوم الأحد الموافق من 21 مايو 2023م، قد استقر مقارنًة بأمس السبت الموافق من 20 مايو 2023م، حيث أن أسعار الأسمنت جاءت لتكون كما يلي:

سجل سعر الأسمنت المسلح مل يقرب من حوالي 1960 جنيهًا مصريًا للطن الواحد.

كذلك سحل سعر أسمنت حلوان حوالي 2000 جنيهًا مصريًا للطن الواحد.

كما أن سعر الأسمنت التعمير، تراوح سعره ليسجل ما بين حوالي 1870 و1880 جنيهًا مصريًا.

أسعار الأسمنت اليوم

مثلما ذكرنا في السابق شهدت أسعار الأسمنت اليوم الأحد الموافق من 20 مايو 2023م، استقرار ملحوظ، لتسجل كما يلي: