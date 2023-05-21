“الحكومة المصرية” تخصيص موعد صرف معاشات مايو 2023 ليكون في هذا التاريخ !!

يزداد البحث عن موعد صرف معاشات مايو 2023 على محركات البحث لموقع جوجل ، لأن هذا المعاش يشهد زيادة قد أعلن عنها رئيس الدولة عبد الفتاح السيسي منذ الشهر الماضى، وسيتسلمها أصحاب المعاشات بداية من معاش شهر مايو الجارى، مما أثار لقى إعجاباً ورضى من قبل أصحاب المعاشات؛ فتلك الزيادة ستساعد فى رفع العبء الإقتاصدى عنهم خاصةً الفترة الحالية التى تمر بها البلاد من حالة التضخم، ولذلك سنوضح لكم في هذا المقال موعد صرف المعاشات ونسبة الزيادة التى أقرها رئيس الدولة لأصحاب المعاشات.

موعد صرف معاشات مايو 2023

تقوم الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بصرف المعاشات بالزيادة المقرره من قبل رئيس الدولة بداية من يوم الإثنين أول أيام شهر مايو، ويتم تقسيم صرف المعاشات بناءً على تقسيم الشرائح كالتالي:

الشريحة الأولى الأقل من 1495 جنيهاً بعد إضافة قيمة الزيادة المستجدة ، سيتم الصرف لهم يومى 1 و2 من شهر مايو.

الشريحة الثانية التى تترواح بين 1495 جنيهاً إلى 2645 بعد إضافة قيمة الزيادة المستجدة ، سيتم الصرف لهم يومى 3 و 4 من شهر مايو.

الشريحة الثالثة الأكبر من 2645 جنيهاً بعد إضافة قيمة الزيادة المستجدة ، سيتم الصرف لهم يومى 5 و 6 من شهر مايو.

استفاد من زيادة المعاشات التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي حوالى 11 مليون صاحب معاش، بتكلفة تقدر بـ 55 مليار جنيهاً، وقد زادت المعاشات بنسبة 15% على أن يكون أقل حد للزياده 170 جنيهاً، وأقصى حد 1635 جنيهاً، وذلك لدعم جميع الفئات المستحقة للمعاش.