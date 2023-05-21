“عندنا وبس” رابط موقع ايجي بست فيلم fast x مترجم للعربية بجودة HD

يُعد فيلم Fast X أحد أفلام سلسلة Fast and Furious ويعتبر العاشر في هذه السلسلة، وتم إصدار هذا الفيلم عام 2023 كما أن مخرجه جاستن لين، ويُعد الفيلم احتفال الذكرى العشرين منذ بدء السلسلة، تدور أحداث الفيلم عن عصابة تحاول السيطرة على العالم بإسلوب جديد وهو استخدام تكنولوجيا متطورة، وعلى دوم وفريقة محاربتهم.

موقع ايجي بست فيلم fast x مترجم

قام موقع ايجي بست بتوفير الفيلم الرائع فاست اكس وتقوم قصته على دوم وفريقة الذي يحاول التصدي لفرقة سرية تحاول السيطرة على العالم بإستخدام تكنولوجيا متطورة ويتكون فريق دوم من ليتي، رامزي، وأيضًا انضم إليهم شخصيات جديدة منها ماشيتي، ومن المتوقع أنه سيكون من أكبر وأكثر الأجزاء إثارة خلال السلسلة.

ويُعد الفيلم الجزء العاشر من سلسلة Fast and Furious المعروفة، ويشارك فيه مجموعة رائعة من نجوم هوليوود الكبار، كما أن الفيلم ينتظره محبي الأكشن والأفلام الحركية.

موعد عرض فيلم فاست إكس

سوف يتم عرض فيلم فاست إكس يوم 19/5/2023 في جميع دور العرض الأمريكية وأنه من المقرر يتم توفيره في أكثر من 25 دولة حول العالم من نفس ذات الشهر ويحظى الفيلم انتظار كبير في الكثير من الدول والتي تنتظر تجربة مثيرة وشيقة.

وتدور أحداث الفيلم حول البحث عن الإنتقام وهو أن دوم وفريقة يكونوا في فيجا للقضاء على شخص قتل أحد أفراد عائلته.

يقوم بدور دوم فان ديزل، وميشيل رودريجيز يشارك في دور ليتي، جون سينا يلعب دور ماشيتي، والعديد من النجوم التي شاركت في الفيلم ومن المعروف أن هؤلاء الأبطال سوف يقدموا أداء متميز.