“اسعار اللحوم اليوم 21 مايو 2023” الأسعار في تراجع مستمر على اللحوم البلدي والمستورد

شاع البحث عن اسعار اللحوم اليوم 21 مايو من قبل عدد هائل من الأشخاص، بأسعار اللحوم تتباين بصفة مستمرة، ومن الجدير بالذكر أن تلك الاسعار الخاصة باللحوم شهدت استقرارًا ملحوظًا، وهذا مقارنًة بأسعار أمس السبت الموافق من 21 مايو 2023م، وفيما يلي سوف نتعرف بالتفصيل عن كل ما يخص أسعار اللحوم اليوم.

اسعار اللحوم اليوم 21 مايو

لقد استقرت اسعار اللحوم اليوم 21 مايو ، بصورة ملحوظة بالأسواق، حيث أن متوسط سعر اللحم السوداني الطازج، بالمنافسة سجل ما يقرب من حوالي 220 جنيهًا مصريًا، كذلك أن أسعار اللحوم الباقية سجلت اليوم السبت الموافق من 21 مايو 2023م، ما يقرب من حوالي:

بلف متوسط ثمن اللحوم الحمراء في المنافذ ما يقرب من حوالي: 220 جنيهًا مصريًا، وذلك للكيلو الواحد.

كذلك بلغ متوسط الأسعار الخاصة باللحوم في المنافذ المتحركة، أيضًا حوالي 220 جنيهًا مصريًا.

كما أن متوسط الأسعار الخاصة باللحوم في منافذ أمان بلغت لما يقرب من حوالي 220 جنيهًا مصريًا.

أسعار اللحوم اليوم الأحد 18 مايو

استقرت أسعار اللحوم اليوم الأحد الموافق من 18 مايو، فقد وصل سعر اللحوم البلدي بالمنافذ الخاصة بالقوات المسلحة، لما يقرب من حوالي 250 جنيهًا مصريًا، في حين أن الأسعار اختلفت كذلك باختلاف اللحوم وأنواعها كما يلي: