“استقبل الآن” على جهاز التليفزيون تردد قناة كراميش 2023 للأطفال

تعد قناة كراميش واحدة من أبرز القنوات الترفيهية العربية الموجهة للأطفال، تأسست القناة في عام 2009 واستطاعت أن تحقق نجاحًا كبيرًا واسع النطاق في السنوات الماضية، وبفضل اهتمامها الكبير بالجودة والابتكار في المحتوى، حققت قناة كراميش شعبية هائلة في الوطن العربي وأصبحت وجهة رئيسية للترفيه والتعليم للأطفال.

تردد قناة كراميش 2023

قناة كراميش قامت بتغيير ترددها على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات لتحسين جودة الإشارة وتوسيع نطاق البث، الترددات الجديدة لقناة كراميش على القمرين الصناعيين.

نايل سات:

التردد: 11595

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز (Symbol) Rate 27500

FEC: 5/6

عرب سات:

التردد: 11603

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز (Symbol Rate( 27500

FEC: 5/6

طريقة ضبط وتنزيل تردد قناة كراميش الجديد 2023

البحث عن معلومات القناة:

قبل البدء في ضبط تردد قناة كراميش الجديدة، يجب عليك الحصول على المعلومات الصحيحة حولها، قم بزيارة الموقع الرسمي للقناة أو ابحث عنها على الإنترنت لمعرفة التردد الجديد المطلوب.

استخدام الرسيفر :

قم بالولوج إلى قائمة البحث عن القنوات قد تتم هذه العملية عن طريق الضغط على زر “Menu” أو “Settings” على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالجهاز، قم بالتنقل بين الخيارات حتى تصل إلى خيار البحث عن القنوات.

ضبط التردد الجديد:

عندما تصل إلى خيار البحث عن القنوات، ستقوم بإدخال بعض المعلومات مثل التردد أو القمر الصناعي، ابحث عن الخيار الخاص بإدخال التردد واستخدم الأزرار على جهاز التحكم عن بعد لإدخال التردد الجديد الخاص بقناة كراميش الجديدة.