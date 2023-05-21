“الأسعار نزلت خالص” وهتشتروا فراخ براحتكم بعد تراجع اسعار بورصة الدواجن اليوم 21 مايو

تساءل الأشخاص عن اسعار بورصة الدواجن اليوم 21 مايو ، حيث أنها تكون مختلفة كل يوم، إما أن يأتي سعرها مستقر، أو مرتفع، أو منخفض، فماذا عن اليوم؟ هل جاء سعرها كبيرًا أم منخفضًا؟ هذا ما سوف نتعرف عليه سويًا بالسطور المقبلة، وذلك على حسب سعر اليوم الأحد الموافق من 21 مايو 2023م.

اسعار بورصة الدواجن اليوم 21 مايو

جاءت اسعار بورصة الدواجن اليوم 21 مايو مستقرة اليوم، وذلك عند المقارنة بينها وبين أسعار أمس السبت الموافق من 20 مايو 2023م، فمن المعروف أن الأسعار جاءت لتكون كما يلي:

بلغت سعر الدواجن البيضاء بالمزرعة لما يقرب من حوالي 65 جنيهًا مصريًا، حتى تبلغ للمستهلك ويصل سعرها لما يقرب من حوالي 74 جنيهًا مصريًا.

كذلك أن أسعار الدواجن الأمهات سجلت لما يقرب من حوالي 55 جنيهًا مصريًا، لتبلغ إلى المستهلك بما يقرب من حوالي 62 جنيهًا مصريًا.

هذا بجانب أن أسعار الدواجن الساسو، وصل سعرها لحوالي 71 جنيهًا مصريًا، لتبلغ للمستهلك بما يقرب من حوالي 80 جنيهًا مصريًا.

أسعار أجزاء الدواجن اليوم

لقد استقرت الأسعار الخاصة بأجواء الدواجن اليوم الأحد الموافق من 21 مايو 2023م، لتسجل الآتي: