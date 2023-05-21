استقرار وثبات سعر الدولار اليوم مقابل الجنية 21 مايو 2023 .. اسعار الدولار في البنوك اليوم الأحد

بحث الأشخاص عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنية 21 مايو ، فمن الجدير بالذكر أن الدولار يتغير سعره بصورة مستمرة، فما هو سعره اليوم؟ هذا ما سوف نقوم بتناوله في تلك السطور القليلة المقبلة، وذلك بشكل من التفصيل، فسوف ترف لك عزيزي القارئ سعر الدولار اليوم في مختلف البنوك.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنية 21 مايو

لقد شهد سعر الدولار اليوم مقابل الجنية 21 مايو استقرار ملحوظ، حيث أن ذلك عند مقارنته بأسعار أمس السبت الموافق من 21 مايو 2023م، حيث أن سعره اليوم جاي ليسجل كل ما يلي:

استقر سعر الدولار اليوم الأحد الموافق من 21 مايو 2023م، ببنك قناة السويس ليسجل ما يقرب من حوالي 30.85 جنيهًا مصريًا للشراء، وكذلك ما يقرب من حوالي 30.95 جنيهًا مصريًا للبيع.

كما لا سعر الدولار اليوم الأحد الموافق من 21 مايو 2023م، ببنك الإسكندرية لما يقرب من حوالي 30.85 جنيهًا مصريًا للشراء، وكذلك ما يقرب من حوالي 30.95 جنيهًا مصريًا للبيع.

أسعار الدولار اليوم الأحد 21 مايو 2023

استقر سعر الدولار اليوم الأحد، حتى سجل في مختلف البنوك كالتالي: