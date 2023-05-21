“ألحق اشتري دلوقتي” محلات الصاغة تسجل اسعار الذهب اليوم بعد التراجع 21 مايو 2023 الأحد

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا، ما أثار اهتمام المستثمرين وعشاق الذهب على حد سواء، يعتبر الذهب أحد الأصول الأكثر استقرارًا وتميزًا على مر العصور، ولكنها لا تخلو من التقلبات والتغيرات التي يتعرض لها سوق المعادن الثمينة.

اسعار الذهب اليوم بعد التراجع

بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراط في القاهرة حوالي 2674 جنيهًا مصريًا للجرام الواحد.

بينما بلغ سعر الذهب عيار 21 قيراط حوالي 2340 جنيهًا مصريًا للجرام الواحد.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 قيراط حوالي 2006 جنيهًا مصريًا للجرام الواحد.

أسباب تراجع أسعار الذهب اليوم