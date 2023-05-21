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“ألحق اشتري دلوقتي” محلات الصاغة تسجل اسعار الذهب اليوم بعد التراجع 21 مايو 2023 الأحد
شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا، ما أثار اهتمام المستثمرين وعشاق الذهب على حد سواء، يعتبر الذهب أحد الأصول الأكثر استقرارًا وتميزًا على مر العصور، ولكنها لا تخلو من التقلبات والتغيرات التي يتعرض لها سوق المعادن الثمينة.
اسعار الذهب اليوم بعد التراجع
- بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراط في القاهرة حوالي 2674 جنيهًا مصريًا للجرام الواحد.
- بينما بلغ سعر الذهب عيار 21 قيراط حوالي 2340 جنيهًا مصريًا للجرام الواحد.
- وبلغ سعر الذهب عيار 18 قيراط حوالي 2006 جنيهًا مصريًا للجرام الواحد.
أسباب تراجع أسعار الذهب اليوم
- ارتفاع الدولار قد يكون ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي أحد الأسباب الرئيسية لتراجع أسعار الذهب، فعندما يرتفع الدولار، يكون لديه تأثير سلبي على الذهب، حيث يصبح أقل جاذبية كأداة استثمارية.
- تتأثر أسعار الذهب أيضًا بسياسات البنوك المركزية وقراراتها بشأن السياسة النقدية ومعدلات الفائدة، إذا قامت البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة، فإن ذلك يعني تكلفة أعلى للحفاظ على الذهب كاستثمار، وبالتالي يمكن أن يؤدي ذلك إلى تراجع الطلب وتراجع الأسعار.
- زيادة أسعار الفائدة، تعتبر أسعار الفائدة أحد العوامل المؤثرة في أسعار الذهب، عندما ترتفع أسعار الفائدة يصبح الاستثمار في الذهب أقل جاذبية بالمقارنة مع الاستثمار في الأصول ذات العائد الثابت.
- التراجع في أسعار الذهب نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية العامة في العالم، عندما يكون هناك استقرار في الاقتصادات العالمية وتحسن في مؤشرات النمو، فإن المستثمرون يميلون إلى البحث عن فرص استثمارية أخرى قد تكون أكثر عائدًا مقارنة بالذهب، وبالتالي يقل الطلب على الذهب كملاذ آمن، مما يؤدي إلى انخفاض أسعاره.