كيفية التقديم في الدراسات العليا بالجامعة العراقية 2023 وهذه هي الشروط والأوراق المطلوبة

بدأت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي بإعلان مرحلة التقديم في الدراسات العليا بالجامعة العراقية للعام الدراسي 2023/2024، ستستمر فترة التقديم من يوم الثلاثاء، الموافق 2 مايو 2023، حتى يوم الأربعاء، الموافق 1 يونيو 2023، تم تحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للتقديم، وسنقدم لكم في هذا المقال الإرشادات اللازمة لعملية التقديم للدراسات العليا في العام 2023.

شروط القبول في الدراسات العليا بالجامعة العراقية

تحدد وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي مجموعة من الشروط الضرورية التي يجب توافرها لكل من يرغب في التقديم في الدراسات العليا بالجامعة العراقية، تتضمن هذه الشروط:

يجب أن لا يقل معدل المتقدم عن 65٪ للحصول على فرصة دراسة الماجستير، أو يجب أن يكون المتقدم ناجحًا في الربع الأول من البكالوريوس. في حال رغبة المتقدم في دراسة الدكتوراه، يجب أن يكون معدله لا يقل عن 70٪. يجب أن يكون المتقدم لديه خبرة وظيفية فعلية، ويجب أن تكون مدة الخدمة الوظيفية لمدة سنتين على الأقل، ابتداءً من تاريخ الحصول على أحدث شهادة تعليمية. في حال كان المتقدم موظفًا ويرغب في التقديم للدراسات العليا أو الماجستير.

طريقة التقديم في الدراسات العليا بالجامعة العراقية

يمكنك الآن الدخول إلى رابط التقديم الالكتروني للدراسات العليا للعام 2023 بكل سهولة ويسر، يتيح لك هذا الرابط متابعة الخطوات المطلوبة وإكمال عملية التقديم في الدراسات العليا بالجامعة العراقية الموجودة أدناه، إذا كنت طالبًا أو طالبةً تهدف إلى الالتحاق بإحدى الجامعات في العراق.

الأوراق المطلوبة للتقديم على الدراسات العليا في العراق

يجب على المتقدمين للدراسات العليا تقديم وثائق تؤكد حصولهم على شهادة التخرج:

بما في ذلك المعدل الترتيب الأكاديمي، بالنسبة للماجستير، والمعدل العام لعمل الدكتوراه. بالإضافة إلى ذلك، يجب تقديم شهادة الجنسية وبطاقة الهوية الشخصية وجميع المستندات الشخصية الأخرى المطلوبة للمتقدمين. يجب أن يقدم المتقدمون تعهيدًا خطيًا يؤكد عدم تقديمهم طلبًا لأي جامعة أخرى. ويجب أيضًا أن يلتزموا بعدم العمل في القطاع الحكومي وأن يكونوا متفرغين تمامًا في حال تم قبولهم.

خطوات التقديم في الدراسات العليا بالجامعة العراقية

يمكنك الوصول إلى صفحة التقديم في الدراسات العليا بالجامعة العراقية

الالكتروني عبر الرابط التالي: https://adm.rdd.edu.iq/

الالكتروني عبر الرابط التالي: https://adm.rdd.edu.iq/ للبدء في عملية التسجيل، يجب على المتقدم كتابة اسمه وكلمة المرور المطلوبة.

بعد ذلك، يتعين عليك إدخال جميع البيانات المطلوبة و ملء جميع المعلومات المتعلقة بالدراسات العليا التي ترغب فيها.

ويجدر بالذكر أن عملية التقديم تتم بشكل كامل عبر الإنترنت، حيث يمكنك تقديم طلبك بسهولة ويسر.