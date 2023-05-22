تم تفعيل رابط فحص المنحة القطرية لشهر “5” مايو 2023 عبر بوابة الاستعلام الحكومي بقيمة 100 دولار

تم تفعيل رابط استعلام خاص بصرف المنحة القطرية بقيمة 100 دولار لشهر مايو 2023، قام السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، بزيارة القطاع عبر حاجز بيت حانون “ايرز” ليلة أمس، دون الكشف عن الغرض الرئيسي للزيارة، ومن الواضح أنه يعود بانتظام لمتابعة المشاريع القطرية في القطاع، فضلاً عن الإعلان عن تاريخ صرف المنحة بقيمة 100 دولار للأسر المتعففة، ومن المتوقع أن يبدأ صرفها يوم الأحد الموافق 21 مايو 2023.

تفعيل رابط فحص المنحة القطرية

تم الكشف عن رابط فحص المنحة القطرية بقيمة 100 دولار لشهر مايو 2023، وذلك وفقًا لمصدر خاص اليوم السبت 20 مايو 2023، يشير المصدر إلى أن اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، برئاسة السفير محمد العمادي، ستبدأ في صرف المنحة اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 21 مايو 2023 للأسر المتعففة في القطاع، ومن المتوقع أن يتم إرسال رسائل المنحة بقيمة 100 دولار.

منحة الـ 100 دولار

تم إطلاق رابط جديد لفحص منحة الـ 100 لشهر مايو 2023، ومنذ عدة أشهر، يتم صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بقيمة 310 شواكل، قامت اللجنة القطرية بصرف المنحة بقيمة 100 دولار للأسر المتعففة عن شهر أبريل 2023 في تاريخ 11-4-2023، وذلك عبر حوالي 300 مركز ومحل تجاري في قطاع غزة، وتوجد توقعات بأن يتم صرف المبلغ مقداره 100 دولار لشهر مايو 2023 غدًا، الأحد، وأن يستمر الصرف لعدة أيام.

خطوات الاستعلام عن المنحة عبر بوابة الاستعلام الحكومي

تم تنشيط رابط فحص المنحة القطرية المخصصة للمواطنين في قطاع غزة، وذلك قبل بدء عملية الصرف، يتم توفير مبالغ مالية قدرها 100 دولار للمستفيدين من البرنامج، وبعد تنشيط الرابط، يمكن للأفراد القيام بالاستعلام عن استحقاقهم للمنحة عن طريق إدخال رقم هويته وتاريخ ميلاده عبر بوابة الاستعلام الحكومية.

يجب اتباع الخطوات التالية: