نتيجة 6 ابتدائي| لينك نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم محافظة القاهرة الفصل الدراسي الثاني 2023

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم محافظة القاهرة الفصل الدراسي الثاني 2023، بدأت عمليات البحث تتكاثف عبر محرك البحث العالمي جوجل من قبل الطلاب وأولياء الأمور، حيث يبحث الكثيرين عن رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة القاهرة 2023، وذلك من أجل الاستعلام عن نتيجة سنة سادسة ابتدائي 2023 الترم الثاني والتي ستكون متاحة عبر بوابة التعليم الأساسي عقب اعتمادها من قبل محافظ القاهرة، ومن خلال تقرير اليوم يقدم لكم البديل نيوز رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم محافظة القاهرة الفصل الدراسي الثاني 2023 وخطوات الاستعلام.

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي عبر بوابة التعليم الاساسي جميع المحافظات

شهادة الصف السادس الابتدائي محافظة القاهرة 2023

عبر السطور التالية، سوف نستعرض معناً كافة تفاصيل عن نتيجة 6 ابتدائي الترم الثاني، حيث يتم الآن تصحيح وتجميع درجات الطلاب على مستوى كافة الإدارات التعليمية، ومن ثم يتم عمل كشوفات نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة القاهرة 2023 لارسالها إلى السيد المحافظ وبعدها يتم رفعها على بوابة التعليم الأساسي لتكون متاحة أمام كافة الطلبة والطالبات للاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم.

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم محافظة القاهرة 2023

للوصول إلى نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني برقم الجلوس والاسم محافظة القاهرة لابد من عمل دخول مباشر إلى بوابة التعليم الأساسي، فهو لينك نتيجة سنة 6 ابتدائي المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم، وللاستعلام عن نتيجة 6 ابتدائي يتم اتباع الخطوات التالية:

عمل زيارة مباشرة إلى رابط بوابة التعليم الاساسي الإلكترونية محافظة القاهرة اضغط هناااا.

ومن ثم إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب والمكون من 14 رقماً وهو يتواجد أعلى شهادة الميلاد الخاصة ب المميكنة.

ويلي ذلك تحديد الفصل الدراسي الثاني .

وبعد ذلك يتم تجديد السنة الدراسية “الصف السادس الابتدائي”.

وأخيراً يتم الضغط على كلمة النتيجة.

تظهر على الفور نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة القاهرة الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس متضمنة كافة الدرجات الحاصل عليها الطالب، سواء للمواد التي يتم اضافتها للمجموع أو المواد التي لاتضاف للمجموع، وتظهر أيضاً حالة الطالب “ناجح” أو “راسب”، أو لديه دور تاني وفي تلك الحالة يظهر أمام المستعلم المواد التي رسب فيها الطالب.

نتيجة الصف السادس الابتدائي بوابة التعليم الاساسي

ونشير بالذكر، أنه سيتم تفعيل لينك بوابة التعليم الأساسي محافظة القاهرة فور اعتماد نتيجة 6 ابتدائي، حيث أنه يعد هو رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم محافظة القاهرة، ويأتي ذلك في إطار الخدمات الرقمية التي يتم تقديمها للأولياء الأمور والطلاب على مستوى الجمهورية.

توزيع درجات الصف السادس 2023

المادة الدرجة الكلية اللغة العربية 80 درجة الرياضيات 60 درجة الانجليزي 40 درجة العلوم 40 درجة الدراسات الاجتماعية 40رجة

يتم توزيع درجات الصف السادس 2023 وفقاً لكافة المواد الأساسية التي يتم إضافتها إلى المجموع الكلي للطالب حيث يظهر امام الطالب نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم بالتفاصيل.