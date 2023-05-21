قبل قطع الخدمة.. رابط الإستعلام فاتورة التليفون الأرضي لشهر مايو 2023 عبر موقع المصرية للإتصالات

يبحث الآلاف من المشتركين في خدمة التليفون الأرضي عن رابط الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر مايو 2023 لمعرفة قيمة الفاتورة لسدادها قبل إنقطاع الخدمة وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات الدخول علي موقع الشركة المصرية للإتصالات والإستعلام عن قيمة الإستهلاك الربع سنوية لفاتورة التليفون المنزلي لشهر مايو في جميع المحافظات المصرية.

فاتورة التليفون الأرضي 2023

وتقوم الشركة المصرية للإتصالات بإصدار فاتورة التليفون الأرضي بنظام الربع سنوي عبر موقعها الإلكتروني عبر شبكة الأنترنت ويتم تفعيل الرابط أمام جميع المشتركين لمعرفة قيمة الفاتورة وسدادها بالطرق المتاحة من الشركة للعملاء في السداد.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر مايو 2023

وأتاحت الشركة المصرية للإتصالات، العديد من الطرق لسداد فاتورة التليفون الأرضي وفي إطار خطة الشركة للإستفادة من التطور التكنولوجي في عمليات السداد وهي كالتالي:

السداد عبر السنترال التابع له العميل.

السداد عبر ماكينات فوري ومصاري.

السداد عبر الفيزا كارت.

السداد عبر فودافون كاش.

السداد عبر ماكينات ATM

السداد الإلكتروني عبر الموقع الخاص بالشركة المصرية للإتصالات بالفيزا كارت.

رابط الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي الشركة المصرية للإتصالات

ونستعرض معكم خطوات الدخول علي رابط الإستعلام فاتورة التليفون الأرضي عبر موقع الشركة المصرية للإتصالات من خلال إتباع الخطوات التالية لمعرفة قيمة الفاتورة وسدادها حسب الطرق المتبعة من الشركة وهي كالتالي:

أولًا: الدخول علي الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للإتصالات.

ثانيًا: عليك إدخال كود المحافظة التابع لها العميل.

ثالثًا: ثم عليك إدخال رقم التليفون الأرضي.

رابعًا: ثم النقر علي أيقونة عرض الفواتير.

خامسًا: عليك الإنتظار ثواني حتي تظهر قيمة فاتورة التليفون الأرضي وتفاصيلها كاملة.