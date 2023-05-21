موعد عيد الاضحى في السعودية 2023/ 1444 والعطلات الرسمية بالمملكة العربية

يتطلع الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية لمعرفة موعد عيد الاضحي المبارك والعطلات الرسمية للقطاع الخاص والقطاع الحكومي، حيث كشفت الجمعية الفلكية بالمملكة العربية السعودية أن موعد عيد الأضحى في المملكة العربية السعودية سيوافق الثامن والعشرون من شهر يونيو 28 وسوف تستمر العطلة حتي 1 يوليو .

موعد عيد الاضحى في السعودية 2023/ 1444

ومن المفترض ان الهيئة العامة بالمملكة سوف تقوم بالإعلان بشكل رسمي عن رؤية هلال شهر ذي الحجة خلال الاسابيع القادمة بالتحديد الاربع اسابيع القادمة .

يصادف يوم عرفات يوم الثلاثاء 27 يونيو ، ويعتبر من أقدس أيام السنة عند المسلمين ، عندما يقف المؤمنون على جبل عرفات ، حيث الذكر ، والتكبير ، والتسبيح ، والدعاء ، وقراءة القرآن الكريم ويحتجز، وأعلنت السعودية في وقت سابق أنها تتوقع استضافة أكثر من مليوني حاج خلال موسم حج العام الجاري 2023.

إجازة عيد الأضحى 1444 في السعودية

تبدأ الاجازة من يوم الجمعة 5 ذو الحجة (23 يونيو)، وحتى يوم الأحد 15 ذو الحجة (3 يوليو، على أن يعود الموظفين لعملهم يوم الثلاثاء (16 ذي الحجة).

عطلة عيد الأضحى 2023 في الأردن

تبدأ الاجازة من يوم الثلاثاء 9 ذو الحجة (27 حزيران) وحتى يوم السبت 13 ذو الحجة (1 تموز).

اجازة عيد الأضحى 2023 في مصر

تبدأ الاجازة من يوم الثلاثاء 9 ذو الحجة (27 يونيو) وحتى يوم السبت 13 ذو الحجة (1 يوليو)، وتتضمن الإجازة ذكرى ثورة 30 يوينو.

اجازة عيد الأضحى 2023 في الإمارات

تبدأ الاجازة من يوم وقفة عرفة في يوم الثلاثاء 9 ذو الحجة (27 يونيو)، يتبعها 3 أيام – 10 , 11 , 12 ذو الحجة.

عطلة عيد الأضحى 2023 في قطر

تبدأ الاجازة من يوم الثلاثاء 9 ذو الحجة (27 يونيو) وحتى يوم السبت 13 ذو الحجة (1 يوليو).

إجازة عيد الأضحى 2023 في الكويت

تبدأ الاجازة من يوم الثلاثاء 9 ذو الحجة (27 يونيو) وحتى نهاية يوم الجمعة 12 ذو الحجة (30 يونيو).

اجازة عيد الأضحى 2023 في اليمن

تبدأ الاجازة من يوم الثلاثاء 9 ذو الحجة (27 يونيو) وحتى يوم السبت 13 ذو الحجة (1 يوليو).

اجازة عيد الأضحى 2023 في العراق

تبدأ الاجازة من يوم الثلاثاء 9 ذو الحجة (27 يونيو) وحتى يوم السبت 13 ذو الحجة (1 يوليو).

اجازة عيد الأضحى 2023 في الجزائر

تبدأ الاجازة من يوم الأربعاء 10 ذو الحجة (28 يونيو) وحتى يوم السبت 13 ذو الحجة (1 يوليو).

اجازة عيد الأضحى 2023 في السودان

تبدأ الاجازة من يوم الثلاثاء 9 ذو الحجة (27 يونيو) وحتى يوم السبت 13 ذو الحجة (1 يوليو).

اجازة عيد الأضحى 2023 في لبنان

تبدأ الاجازة من يوم الثلاثاء 9 ذو الحجة (27 يونيو) وحتى يوم السبت 13 ذو الحجة (1 يوليو).

اجازة عيد الأضحى 2023 في سلطنة عُمان

تبدأ الاجازة من يوم الثلاثاء 9 ذو الحجة (27 يونيو) وحتى يوم السبت 13 ذو الحجة (1 يوليو).