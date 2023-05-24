الوزارة: بدء صرف الدعم السكني شهر مايو 2023 وهذه هي حقيقة تأخير التوقيت

شهدت السعودية ازديادًا في استفسارات المواطنين حول موعد صرف الدعم السكني شهر مايو 2023، حيث يتم تنفيذ برنامج الدعم السكني بالتعاون بين صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية، وهو يهدف إلى تقديم الدعم المادي للأفراد والعائلات المستوفية لشروط البرنامج على أساس شهري، يأتي ذلك في إطار رؤية المملكة لتحقيق حياة كريمة لجميع المواطنين، بما في ذلك توفير سكن مناسب.

موعد صرف الدعم السكني

بخصوص صرف الدعم السكني شهر مايو 2023 وتأخره، فقد أعلنت وزارة الإسكان أنه تم تحديد تاريخ صرفه في الـ 24 من مايو المقبل، والذي يتزامن مع يوم الأربعاء في التاريخ الهجري 4-11-1444. ويرجى الانتباه إلى أنه قد يتم تعديل موعد الدعم في بعض الأحيان إذا كانت هناك عطلة رسمية أو إجازة في ذلك التوقيت.

التسجيل في برنامج الدعم السكني 1444

للتسجيل في برنامج الدعم السكني لعام 1444، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة منصة سكني.

اضغط على أيقونة تسجيل الدخول

قم بالموافقة على جميع الشروط والأحكام الخاصة بوزارة الإسكان.

اختر خيار “أنا لست روبوت”.

قم بإدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة في المواقع المناسبة.

اضغط على خيار “تسجيل”.

انقر على “إرسال الطلب”.

تأكد من إدخال المعلومات بشكل صحيح وكامل لضمان تسجيلك بنجاح في برنامج الدعم السكني.

طريقة الاستعلام عن الدعم السكني

للحصول على معلومات حول الدعم السكني شهر مايو 2023، يمكنك اتباع الخطوات التالية: