ظهرت pdf.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 عبر منصة مظلتي والشؤون الأجتماعية

هذه وقد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن قائمة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 التاسعة، وذلك عبر رابط منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية. حيث تقدم الآلاف من المواطنين الذين قد يعانون من الفقر والركود الاقتصادي هذه الرعاية، وتلقت الوزارة حوالي 300 ألف طلب، وفي هذا المقال سنقدم أسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية، لمعرفة التفاصيل تابع كالتالي.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

هذه وقد أعلنت حكومة العراق عن مبادرتها لدعم جميع الأسر المحتاجة في البلاد، وخاصة في ظل تأثير الانخفاض الاقتصادي الذي قد يؤثر على العالم بأسره، حيث قدمت الوزارة شروطًا كثيرة يجب تحقيقها للحصول على هذا الدعم، وكما ذكرنا سابقًا، سوف يتم الإعلان عن أسماء المستفيدين على موقع الوزارة المتاح على منصة “مظلتي”، حيث يمكن لأي شخص الاستفسار عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لعام 2023 الوجبة التاسعة عبر اتباع الإرشادات لمعرفة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 تابع السطور المقبلة.

أولاً يتوجب على المواطن الدخول إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن طريق نقر الرابط المخصص لها والموجود على molsa.gov.iq.

ثانياً بعد ذلك، يقوم بالنقر على زر تقديم طلب منصة مظلتي توصيل وجبة التاسعة في العراق.

ثالثاً وبعدها يختار الرعاية الاجتماعية.

رابعاً ثم، يقوم بالضغط على أسماء الأشخاص المشمولين برعاية اجتماعية.

خامساً يقوم بإضافة البيانات المناسبة بشكل صحيح.

سادساً يتم النقر على طلب الاستعلام عن أسماء المشمولين الجدد.

سابعاً في النهاية، سيتم عرض جميع أسماء المستفيدين وأسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة له.

ما هي المتطلبات التي يجب توفرها للحصول على الاستحقاق للرعاية الاجتماعية

هذه وقظ حددت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية مجموعة من الشروط الضرورية من أجل الاعتماد على المواطنين المسجلين استفادتهم من الدعم الاجتماعي، حيث تشمل هذه الشروط ما يلي: