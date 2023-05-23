“LINK سريع” أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية وجبة 9 الدفعة الأولى .. كشوفات المشمولين والمقبولين منصة مظلتي

المشمولين في الرعاية الاجتماعية وجبة 9 الدفعة الأولى، شهدت الساعات الماضية الكثير من العمليات البحثية من قبل المواطنين بالعراق من اجل الاطلاع علي الدفعة الأولى من أسماء المشمولين والمقبولين في الرعاية الاجتماعية العراق التي توفرت علي منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل العراقية بشكل رسمي خلال الساعات الماضية ويتطلع الكثير من أجل الحصول علي الكشوفات .

المشمولين في الرعاية الاجتماعية

وشهدت الدفعة الاول من الرعاية الاجتماعية شمل اكثر من 121 الف مواطن عراقي مستفيد من الرعاية الاولي وخلال الايام القادمة سوف تتوفر باقي الاسماء ولكن في دفعة ثانية وستكون متوفرة بجميع المحافظات .

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بغداد

ويستطيع الجميع الأن الحصول علي أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية ببغداد عقب توافر الدفعة الأولي من الرعاية الاجتماعية كما أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .

اسماء الرعاية الاجتماعية محافظة الأنبار

وتوفرت أسماء الرعاية الاجتماعية بمحافظة الانبار بالعراق ويمكن للجميع الأن الحصول علي الكشوفات بدون اي عناء من خلال الروابط المتوفرة بالاسفل.

شروط برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

العيش داخل العراق.

لا يجب أن يكون الشخص المتقدم للحصول على الدعم قادراً على العمل أو لديه مصدر رزق آخر.

يجب أن يكون الشخص المتقدم في حالة اجتماعية تحتاج إلى الرعاية والدعم.

مميزات برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق

تقديم مساعدات مالية شهرية للمستفيدين.

تقديم خدمات الرعاية الصحية.

توفير التدريب والتأهيل المهني لمساعدة الأفراد في العودة إلى سوق العمل.

تقديم خدمات التأمين الاجتماعي.

طريقة الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية في العراق