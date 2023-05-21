Jops وزارة الداخلية: بدء اعلان نتائج القبول النهائي قوات الأمن الخاصة 1444 عبر أبشر رجال “رتبة جندي”

اذا كنت من الباحثين عن نتائج القبول النهائي قوات الأمن الخاصة 1444، فإنه بعد لحظات من الآن ستعلن وزارة الداخلية السعودية، من خلال الإدارة العامة لقوات الأمن التابعة لرئاسة أمن الدولة، نتائج القبول النهائي النهائي للرجال في قوات الأمن الخاص، تتضمن هذه النتائج قائمة المرشحين الناجحين لشغل وظيفة “جندي أمن” التي تم الإعلان عنها سابقًا، وأفادت الوزارة بأنه يمكن للمتقدمين الاستعلام عن النتائج من خلال موقع أبشر توظيف وزارة الداخلية.

الاستعلام عن نتائج القبول النهائي قوات الأمن الخاصة 1444

وفيما يلي طريقة الاستعلام الإلكتروني عن الوظائف العسكرية في قوات الأمن الخاصة من خلال موقع أبشر للتوظيف، بالنسبة لإعلان نتائج القبول النهائي قوات الأمن الخاص 1444، يرجى اتباع الخطوات التالية:

يجب عليك الدخول إلى موقع أبشر للتوظيف.

عند الوصول إلى الصفحة الرئيسية، قم بالنقر على رمز إشعارات القبول.

ستحتاج بعد ذلك إلى إدخال بياناتك الشخصية المطلوبة.

بمجرد الانتهاء من ذلك، انتقل إلى رمز العرض وانتظر حتى تظهر نتائج قبول الأمن الخاص 1444.

موعد حضور الدورة التدريبية للمقبولين

وتوضح الوزارة أيضًا متطلبات الحضور للمرشحين الناجحين إلى مقر قوات الأمن الخاصة، والذي يقع في البوابة الشرقية على طريق القصيم شمال الرياض، ويجب أن يكون الحضور في تمام الساعة السادسة صباحًا في يوم السبت الموافق 1444/11/07.

تعليمات وإرشادات الحضور للدورة التدريبية

بعد إعلان نتائج القبول النهائي قوات الأمن الخاصة 1444 حددت تعليمات حضور الدورة التدريبية للمقبولين كالتالي: